BAHIA
BAHIA

Primeiras doses de antídoto contra intoxicação por metanol chegam à Bahia

Casos suspeitos foram registrados em Salvador e Feira de Santana

Luan Julião

04/10/2025 - 15:35 h
Doses de antídoto contra metanol
A Bahia recebeu neste sábado, 4, um reforço estratégico para o enfrentamento a possíveis casos de intoxicação por metanol. O Ministério da Saúde enviou 90 ampolas de etanol farmacêutico à Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), produto utilizado como antídoto em casos de contaminação pela substância, frequentemente usada de forma ilegal na adulteração de bebidas alcoólicas.

O envio ocorre em meio à confirmação de dois casos suspeitos de intoxicação por metanol na Bahia. O primeiro foi registrado em Feira de Santana e confirmado pelas secretarias municipal e estadual de saúde na manhã de sexta-feira, 3. A vítima, um homem de 56 anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Queimadinha na segunda-feira, 29 e morreu na madrugada de sexta.

Bahia recebe primeiras remessas
Bahia recebe primeiras remessas | Foto: Divulgação / Sesab

Horas depois, o Ministério da Saúde confirmou um segundo caso suspeito, desta vez em Salvador. A vítima está internada, mas o estado de saúde não foi divulgado.

Segundo a Sesab, cada tratamento completo contra intoxicação por metanol exige cerca de 30 ampolas de etanol farmacêutico, o que torna a nova remessa um reforço importante para a rede hospitalar. A secretária da Saúde, Roberta Santana, destacou que a medida tem caráter preventivo.

“Trata-se de uma medida de precaução e organização que garante ao Estado condições imediatas de resposta em situações de risco”, afirmou.

Além das doses enviadas à Bahia, o Ministério da Saúde anunciou a compra de 12 mil novas ampolas de etanol farmacêutico e 2,5 mil unidades de fomepizol, outro antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. Esses insumos se somam às 4,3 mil ampolas já disponibilizadas por hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), e devem reforçar o estoque estratégico do Sistema Único de Saúde (SUS) até o final da próxima semana.

De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a ampliação dos estoques visa garantir acesso rápido ao tratamento em todos os estados, mesmo antes da confirmação laboratorial dos casos. A distribuição começou neste sábado, com as primeiras remessas destinadas à Bahia, Pernambuco, Paraná, Mato Grosso e Distrito Federal.

