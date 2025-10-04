Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
MUDANÇA DE ROTA

Tronox nomeia novos advogados para tentar evitar multa de R$ 1 milhão

Escritório paulista contratado pela empresa se reuniu com promotor do caso e demonstrou interesse em novo acordo

Alan Rodrigues

Por Alan Rodrigues

04/10/2025 - 7:10 h
Tronox busca conciliação junto ao MP para evitar execução de TAC. MP já comprovou que acordo não foi cumprido.
Tronox busca conciliação junto ao MP para evitar execução de TAC. MP já comprovou que acordo não foi cumprido.

A Tronox, indústria de pigmentos localizada no litoral de Camaçari, mudou seus representantes legais para tentar impedir a execução por descumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que prevê multa de, no mínimo, R$ 1 milhão.

O TAC foi firmado em 2012, com o objetivo de interromper o lançamento de resíduos de metais pesados no subsolo. Laudos periciados pelo Ministério Público (MP) já comprovaram que a contaminação persiste.

Por esse motivo, o titular da 5ª Promotoria de Meio Ambiente do MP em Camaçari, Luciano Pitta, propositor do TAC, está inclinado a executar o TAC. Para Pitta, está claro que houve descumprimento do acordo e essa conclusão já foi comunicada ao Ministério Público.

Leia Também:

Da falência nos EUA à ação na Bahia: o legado de poluição da Tronox
Tronox: empresa é responsável por passivo ambiental, diz advogado
“Hoje não daria autorização para a Tronox se instalar naquele lugar"
Tronox: MP prorroga prazo para levantamento de saúde em Areias

Nesse caso, a multa prevista no TAC é de R$ 1 milhão, valor que pode ser maior conforme entendimento do juiz. Sem contar o impacto na imagem da empresa, que pode se refletir na queda do valor das ações negociadas em bolsa.

Nova estratégia

Diante dessa possibilidade, a Tronox, que até então vinha sustentando a afirmação de cumprimento de todas as exigências do TAC, mudou de estratégia e de representação jurídica. A advogada Rosani Romano foi afastada do caso.

Em seu lugar, foi contratado o escritório paulista Souza Dantas advocacia, do advogado Godofredo de Souza Dantas Neto. As advogadas Josy Carla de Santana, Liziane Oliveira e Cleversony Corrêa foram designadas para representar a empresa e solicitaram ao MP o acesso aos autos em 18 de agosto deste ano.

Em 19 de setembro, os advogados Godofredo e Josy Carla participaram de audiência com o promotor Luciano Pitta, em Camaçari, onde demonstraram interesse na elaboração de um aditivo ao TAC, conforme proposto pela promotoria.

Conciliação

Um novo prazo foi solicitado para elaboração e avaliação das cláusulas do aditivo e a expectativa de promotor Luciano Pitta é de celebrar o TAC reformulado ainda este ano, com mecanismos de transparência e controle social, além de prazos concretos para verificaçãodas pendências identificadas.

O termo de ajustamento também deve priorizar a prevenção de medidas judiciais, mediante conciliação. Mas, o promotor alerta que o TAC não anula a tramitação de processos relativos à indenização e responsabilização pelos danos eventualmente causados à população local bem como pelo passivo ambiental acumulado pela empresa.

x