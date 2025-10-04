BAHIA
Acidente com ônibus deixa 13 feridos no interior baiano
Veículo tombou no Km 359 da BR 101
Por Cássio Moreira
Um acidente envolvendo um ônibus, na madrugada deste sábado, 4, deixou 13 pessoas feridas, na altura do Km 359 da BR 101, perto do município de Wenceslau Guimarães, no sul da Bahia. Segundo as primeiras informações confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal, não há registro de mortos no local.
O ônibus da empresa Águia Branca, que fazia a linha Teixeira de Freitas/Salvador, teria tombado na região. Após os primeiros socorros, quatro vítimas precisaram ser encaminhadas para um hospital, sendo duas delas em estado considerado grave. De acordo com passageiros, uma dessas vítimas acabou perdendo o braço.
Duas pedagogas estavam no ônibus no momento do acidente. Elas estavam voltando de Teixeira de Freitas e, apesar do susto, passam bem fisicamente.
De acordo com relatos de passageiros, é muito provável que o acidente tenha acontecido devido à chuva e à grande quantidade de óleo na pista. Alguns também relataram que o veículo apresentava um barulho incomum, possivelmente na suspensão do ônibus.
Atualização e motivação do acidente
Ainda de acordo com a PRF, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas encaminhadas para a unidade de atendimento, nem sobre o local para onde foram levadas. as causas do acidente, ainda desconhecidas, serão alvo de uma investigação.
A empresa de ônibus não se manifestou publicamente sobre o ocorrido até o momento.
