ALERTA

Barreiras reforça cuidados após bebidas contaminadas com metanol

Metanol em destilados preocupa consumidores e comerciantes

Miriam Hermes

Por Miriam Hermes

04/10/2025 - 5:02 h
Reflexo dos casos de intoxicação por metanol também é percebido no Oeste
Reflexo dos casos de intoxicação por metanol também é percebido no Oeste

Embora sem casos suspeitos na região até a sexta-feira, 3, o reflexo dos casos de intoxicação por metanol através de bebidas destiladas também é percebido na região Oeste da Bahia, tanto por parte de consumidores, quanto por revendedores.

Em Barreiras, a Secretaria de Saúde lançou um material nas redes sociais informando a população sobre o perigo de consumir bebidas alcoólicas clandestinas e a necessidade de procurar atendimento de saúde aos primeiros sinais de intoxicação, com orientação desta possibilidade aos profissionais de saúde.

“Estou com medo, ainda mais agora que já teve a primeira morte com suspeita de intoxicação na Bahia”, revelou a comerciária Maria Castillo, acrescentando que não gosta de bebidas fermentadas. “Suspendi os destilados. É assim que estou me prevenindo”, enfatizou.

Castillo defendeu que por precaução, “as vendas desses produtos deveriam ser suspensas, até que identifiquem os responsáveis e localizem todas as garrafas contaminadas. Antes que mais pessoas adoeçam e morram”, lamentou.

Leia Também:

Ministério da Saúde confirma intoxicação por metanol em Salvador; Sesab nega
Cegueira, tontura, vômitos e mais: os sintomas de ingerir metanol em bebidas
Metanol já matou dezenas de pessoas na Bahia há 26 anos; relembre

Professor universitário, Antônio Gonçalves só bebe vinho, mas chamou a atenção dos consumidores de qualquer tipo de bebida. “Todos devem se preocupar em comprar apenas em lugares conhecidos e legalizados, bem como verificar sempre as informações das embalagens para evitar essas surpresas desagradáveis”, asseverou.

Um dos proprietários de bar especializado em coquetéis de Barreiras, Rafael Sagrilo Willers disse que neste final de semana terá uma real noção do impacto no comércio, depois das notícias de adoecimentos e mortes por consumo de bebidas adulteradas.

“Deve ter uma redução, principalmente em relação a novos clientes”, pontuou, acrescentando que “os consumidores antigos conhecem nosso padrão de credibilidade”.

Ele enfatizou um cuidado da empresa, assim que começaram a circular as notícias de contaminação por metanol em destilados. “Nos posicionamos nas redes, esclarecendo dúvidas para nossos clientes”.

Tags:

barreiras metanol

