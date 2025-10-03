IMUNIZAÇÃO NACIONAL
Campanha vacinal para crianças e adolescentes começa domingo, dia 6
Ação do Ministério da Saúde tem como objetivo ampliar imunização e atualizar caderneta
Por Andrêzza Moura
No próximo domingo, 6, o Ministério da Saúde (MS) dará início a Campanha Nacional de Multivacinação 2025 com o objetivo de imunizar crianças e adolescentes de até 15 anos. A ação, que acontecerá em todo o país, seguirá até o dia 31 de outubro. O ponto alto da iniciativa será no sábado, 18, Dia D de mobilização nacional.
Mais de 6,8 milhões de doses de vacinas já foram distribuídas para essa campanha. A intenção do Governo Federal é atualizar a caderneta de vacinação e ampliar a cobertura vacinal de doenças já eliminadas ou controladas no país.
“Todos os dias são dias de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde, mas o dia 18 de outubro será uma oportunidade estratégica para mobilizarmos, juntamente com estados e municípios, as localidades com maior concentração de crianças, garantindo que todas sejam protegidas durante o Dia D”, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Padilha também chamou atenção para a importância da imunização contra a Covid-19, sobretudo entre a população idosa. Como reforço à campanha, o Ministério da Saúde utilizará o aplicativo Meu SUS Digital para enviar mensagens de alerta, com expectativa de alcançar até 40 milhões de pessoas.
O aplicativo, que pode ser acessado via web, iOS ou Android, oferece aos pais e responsáveis uma ferramenta prática para acompanhar o calendário vacinal de crianças e adolescentes. Entre as funcionalidades estão notificações sobre próximas doses, lembretes automáticos e um histórico detalhado das vacinas aplicadas.
Desde que a Caderneta Digital da Criança foi lançada, em abril, o sistema já registrou 1,8 milhão de acessos. O uso do app é feito por meio do login na plataforma Gov.br.
Vacinas disponíveis durante a campanha
Estarão disponíveis durante a campanha todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação. Entre essas BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/HB), Poliomielite (inativada e oral), Rotavírus, Pneumocócica 10-valente, Meningocócicas C e ACWY, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), DTP (reforço), Varicela, Influenza, Febre amarela, HPV e Covid-19.
A campanha contará com uma estratégia de microplanejamento, que busca adaptar as ações às realidades específicas de cada região. O foco principal será nas áreas de maior vulnerabilidade e nos municípios com índices mais baixos de vacinação. Para viabilizar essa abordagem, o Ministério da Saúde destinou R$ 150 milhões em recursos para apoiar as gestões municipais e estaduais.
Alerta
Diante do aumento de casos de sarampo na América do Norte, o Brasil intensificará sua estratégia de prevenção. A vacina estará disponível para todas as pessoas entre 12 meses e 59 anos, com o objetivo de evitar a reintrodução do vírus no território nacional. Em 2025, já foram registrados 31 casos importados - todos contraídos fora do país. O alerta é maior para viajantes internacionais e populações que vivem em áreas de fronteira, especialmente com a Bolívia.
HPV: foco em adolescentes não vacinados
A campanha nacional também volta sua atenção aos adolescentes com idades entre 15 e 19 anos que ainda não receberam a vacina contra o HPV. O Brasil avançou significativamente na cobertura entre meninas de 9 a 14 anos, atingindo 82%, número quase sete vezes maior que a média mundial de 12%, segundo dados da OMS.
Entre os meninos da mesma faixa etária, a taxa chegou a 67%, após um crescimento de 22 pontos percentuais nos últimos dois anos. A vacinação contra o HPV é fundamental para a prevenção de diversos tipos de câncer e infecções genitais.
Nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, o Ministério da Saúde recomendou ações mais intensas de imunização contra a febre amarela. A vacinação será direcionada a pessoas de 9 meses a 59 anos, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI), com foco em áreas de maior risco de circulação do vírus.
Após seis anos de queda contínua nas taxas de vacinação, o Brasil tem mostrado progressos desde 2023. Os dados mais recentes apontam para uma recuperação expressiva na vacinação contra a poliomielite, que cresceu 17% entre 2022 e 2024. A cobertura da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) também registrou um aumento de 40%.
A vacina pentavalente avançou 17% no mesmo período. Já a primeira dose da tríplice viral atingiu 95,7% de cobertura em 2024, contra os 80,7% registrados em 2022. Já a segunda dose passou de 57,6% para 80,1%.
Caderneta de vacinação
O Ministério da Saúde reforça que é indispensável apresentar a caderneta de vacinação ao comparecer a postos de saúde. O documento permite a verificação precisa das vacinas em atraso e assegura a proteção completa de crianças e adolescentes.
