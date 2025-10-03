Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BEBIBAS SOB INVESTIGAÇÃO

Carga de bebida apreendida será periciada por suspeita de metanol

Carga com 60 mil garrafas de bebidas alcóolicas é avaliada em R$150 mil

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

03/10/2025 - 23:22 h
Carga apreendida é avaliada em R$150 mil
Carga apreendida é avaliada em R$150 mil -

Uma carga com 60 mil garrafas de bebidas alcoólicas que foi apreendida na última sexta-feira, 26 de setembro, na cidade de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no Ceará, passará pela análise de equipes da Perícia Forense (Pefoce). Segundo a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), o objetivo é verificar a existência de possíveis sinais de contaminação por metanol.

As bebidas, que têm valor estimado de R$150 mil, foram apreendidas durante uma operação estadual de combate a sonegação fiscal e concorrência desleal. Segundo a PGE, o caso é classificado principalmente como crime contra a ordem tributária, mas, por precaução, é necessária a realização de perícia nas bebidas, devido aos diversos registros de contaminação por metanol em bebidas alcoólicas, em diversas cidades do país.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A carga apreendida saiu de Pernambuco - onde sete possíveis casos de intoxicação pela substância é investigado. Segundo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, na noite dessa sexta-feira, 3, não há nenhum caso suspeito sob investigação no Ceará.

Pouco depois da apreensão da carga, a empresa responsável recorreu à Justiça solicitando a liberação imediata das mercadorias. A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) se posicionou contra o pedido, argumentando que liberar a carga sem a devida análise poderia causar danos irreparáveis ao estado do Ceará e à sua população.

Em nota à imprensa, a PGE destacou que a liberação antecipada de 60 mil garrafas de bebidas alcoólicas, antes da conclusão da perícia da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e da fiscalização tributária, comprometeria totalmente a proteção da saúde pública e a eficácia da fiscalização fiscal.

Segundo a Secretaria da Fazenda, os responsáveis pela carga já foram formalmente notificados sobre a infração tributária e têm um prazo de 20 dias úteis para quitar os impostos pendentes e retirar a carga, ou então apresentar recurso contra a decisão administrativa.

Casos suspeitos no país

Até esta sexta-feira, 3, o Ministério da Saúde registrou 113 casos de intoxicação por metanol associada ao consumo de bebidas alcoólicas em todo o país. São Paulo concentra a maior parte dos casos, com 101 registros, entre eles 11 confirmações e 90 ainda em análise.

Além de São Paulo, outras unidades da federação estão em alerta. Pernambuco tem seis casos sob investigação, na Bahia são duas notificações - uma em Feira de Santana e outra em Salvador -, Distrito Federal, Paraná e Mato Grosso do Sul também notificaram suspeitas recentes.

No total, foram contabilizados 12 óbitos relacionados à intoxicação, sendo um confirmado em São Paulo e 11 em fase de investigação, distribuídos entre São Paulo, Pernambuco, Bahia e Mato Grosso do Sul.

Leia Também:

Baiano Natan Rodrigues avança à decisão de duplas do M25 de Salvador
Bahia e Libra acusam Flamengo de manobra para alterar regras da liga
Campanha vacinal para crianças e adolescentes começa domingo, dia 6

As informações repassadas pelo MS foram encaminhados até às 16h desta sexta-feira ao Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS), que monitora o avanço do surto e coordena as ações de resposta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

apreensão de bebidas bebidas alcoólicas contaminadas casos de intoxicação CIEVS fiscalização tributária intoxicação por metanol Ministério da Saúde Pefoce Perícia Forense Ceará PGE Ceará sonegação fiscal surto metanol

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carga apreendida é avaliada em R$150 mil
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Carga apreendida é avaliada em R$150 mil
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Carga apreendida é avaliada em R$150 mil
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Carga apreendida é avaliada em R$150 mil
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x