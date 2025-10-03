Baiano Natan Rodrigues avança à decisão de duplas do M25 de Salvador

Natan Rodrigues - Foto: Thiago Parmalat

O baiano Natan Rodrigues está na final de duplas do M25 de Salvador, torneio internacional de tênis disputado nas quadras do Clube Bahiano de Tênis, com premiação de US$ 30 mil e pontos no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais).

Ao lado do paranaense Gabriel Sidney, Natan venceu uma semifinal emocionante nesta sexta-feira, 4, contra a dupla baiana formada por Rafael Ferreira e Victor Rocha, com parciais de 6/4, 6/7 (8/6) e 10/5. A partida teve grande presença de público e clima de torcida local.

Esta será a segunda final profissional de duplas na carreira de Natan — a primeira em um torneio da série M25, o maior nível que já disputou até agora. A decisão acontece neste sábado, às 13h, contra os brasileiros Rafael Tosetto e Nicolas Zanelatto, que eliminaram os argentinos Tomas Martinez e Nicolas Longo por 7/6 (7/3) e 6/4.

Brasileiros também seguem vivos na disputa de simples

Mais cedo, neste sábado, a partir das 10h, o torneio terá as semifinais de simples, com dois brasileiros na briga pelo título. Pedro Sakamoto, paulista de Guarulhos, enfrenta o equatoriano Andres Andrade, cabeça de chave número 1. Sakamoto venceu o mexicano Alan Fierros por 4/6, 6/3 e 6/2.

Na outra chave, o paranaense João Schiessl encara o marroquino Taha Baadi. Schiessl vem de uma dura vitória sobre Gustavo Albieri por 7/5, 4/6 e 7/5, após 2h24min de jogo.

A final de simples está marcada para domingo (6), também no Clube Bahiano de Tênis.

Evento tem entrada gratuita

O M25 de Salvador integra o Circuito Banco BRB/ENGIE de Tênis Profissional, com apoio da Confederação Brasileira de Tênis, Sudesb e Setre, órgãos ligados ao Governo da Bahia. A entrada é gratuita, e o público pode acompanhar de perto partidas de alto nível com atletas em busca de pontos no ranking mundial.