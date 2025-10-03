Menu
ESPORTES
ESPORTES

Copa Ademi de Futebol reúne 17 empresas da construção civil na capital

Torneio busca fortalecer o espírito de equipe no setor da construção civil

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

03/10/2025 - 21:48 h
Imagem ilustrativa da imagem Copa Ademi de Futebol reúne 17 empresas da construção civil na capital
-

Com o objetivo de integrar colaboradores, empresas e a comunidade por meio do esporte, a I Copa Ademi de Futebol Society estreia neste sábado, 4, às 14h, no Clube Campomar, em Jaguaribe, Salvador. O torneio é promovido pela ADEMI-BA (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia) com idealização do ex-jogador e comentarista esportivo Elizeu Godoy, e apoio do Grupo A TARDE.

A iniciativa, que reúne 17 empresas associadas à ADEMI-BA, busca fortalecer o espírito de equipe no setor da construção civil, incentivar hábitos saudáveis e proporcionar momentos de confraternização entre empresários, colaboradores e suas famílias.

“Cada rodada não apenas em uma disputa esportiva, mas também em um momento de confraternização e integração entre empresários, colaboradores e famílias. A Copa Ademi será um evento para entrar no calendário fixo da entidade e do setor”, diz Godoy.

Entre as empresas participantes estão nomes como Santa Helena, Grupo Prima, Leão Engenharia, Alia, Tenda, Azinunes, André Guimarães, Sertenge, Jotagê, Direcional, Vertical, Pejota, SBR Empreendimentos, OR, Gráfico, Caetá e Civil. As equipes disputam o Troféu Ademi, em um campeonato com formato semelhante ao da Copa do Mundo, dividido em fases classificatórias e eliminatórias.

Os 17 times foram organizados em três grupos (A, B e C). Os grupos A e B têm seis equipes cada, enquanto o grupo C tem cinco. Na primeira fase, todas as equipes se enfrentam dentro dos seus grupos. Ao final, os três piores colocados de cada grupo serão eliminados. Avançam à fase eliminatória os três melhores dos grupos A e B, e os dois melhores do grupo C.

A partir das quartas de final, os jogos passam a ser eliminatórios em partida única, modelo que se mantém também nas semifinais. A grande final e a disputa de terceiro lugar estão previstas para o dia 31 de janeiro de 2026.

A abertura da competição acontece neste sábado, 4, com os seguintes confrontos:

  • Tenda x Caetá (Grupo A) – 14h
  • OR x Grupo Prima (Grupo A)
  • Direcional x Azinunes (Grupo A)
  • Sertenge x Santa Helena (Grupo B)

Os jogos acontecerão sempre aos sábados, ao longo dos próximos três meses, no mesmo local.

