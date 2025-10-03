Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REFORÇO!

Bahia anuncia contratação para reforçar time feminino

Mulheres de Aço seguem em busca do hexa-campeonato consecutivo do Campeonato Baiano

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

03/10/2025 - 21:08 h
Jogadoras do Bahia
Jogadoras do Bahia -

O Bahia anunciou, na noite desta sexta-feira, 3, a contratação da zagueira Carol Martins para reforçar o time feminino. A defensora estava na equipe sub-20 do Flamengo, onde marcou quatro gols em dez partidas do Brasileirão da categoria nesta temporada, na qual foi vice-campeã.

A jogadora se sagrou campeã brasileira sub-20 pelo Rubro-Negro em 2024, ano em que também conquistou o título do Campeonato Carioca. Carol chega para reforçar o elenco principal do Tricolor, que já conta com Aila, Barbosa, Nalon e Tchula como opções do setor defensivo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Técnico do Flamengo minimiza sobre gramado da Fonte Nova: "Acostumado"
Em baixa, Cauly e Iago podem virar opção em meio aos desfalques do Bahia
David Duarte treina e pode reforçar o Bahia diante do Flamengo

Após fazer história no Brasileirão nesta temporada, avançando às quartas de finais, o Bahia busca o hexa-campeonato consecutivo do Campeonato Baiano. Já classificadas à segunda fase, as Mulhares de Aço aguardam o desfecho da sétima e última rodada para conhecer as adversárias das quartas de final.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadoras do Bahia
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Jogadoras do Bahia
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Jogadoras do Bahia
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Jogadoras do Bahia
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x