REFORÇO!
Bahia anuncia contratação para reforçar time feminino
Mulheres de Aço seguem em busca do hexa-campeonato consecutivo do Campeonato Baiano
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia anunciou, na noite desta sexta-feira, 3, a contratação da zagueira Carol Martins para reforçar o time feminino. A defensora estava na equipe sub-20 do Flamengo, onde marcou quatro gols em dez partidas do Brasileirão da categoria nesta temporada, na qual foi vice-campeã.
A jogadora se sagrou campeã brasileira sub-20 pelo Rubro-Negro em 2024, ano em que também conquistou o título do Campeonato Carioca. Carol chega para reforçar o elenco principal do Tricolor, que já conta com Aila, Barbosa, Nalon e Tchula como opções do setor defensivo.
🙋🏽♀️ Nova #MulherDeAço na área! Zagueira Carol Martins chega do Flamengo para reforçar nossa equipe feminina ➡️ https://t.co/hEdIo7Z9CI #BBMP pic.twitter.com/lwKN9uT1Qn— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) October 3, 2025
Leia Também:
Após fazer história no Brasileirão nesta temporada, avançando às quartas de finais, o Bahia busca o hexa-campeonato consecutivo do Campeonato Baiano. Já classificadas à segunda fase, as Mulhares de Aço aguardam o desfecho da sétima e última rodada para conhecer as adversárias das quartas de final.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes