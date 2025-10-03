Árbitro de Bahia x Botafogo acumula polêmicas no futebol brasileiro; veja o histórico

- Foto: Reprodução

Felipe Fernandes de Lima, responsável por apitar a derrota do Bahia para o Botafogo, na última quarta-feira, 1º, já acumula um histórico de polêmicas na carreira. As decisões dele causaram insatisfação na diretoria tricolor, que fará uma representação na CBF.

Questionado principalmente pela expulsão do atacante argentino Sanabria, além da não marcação de falta na origem do lance do segundo dos cariocas, Fernandes de Lima chegou a ser afastado pela FMF (Federação Mineira de Futebol) para um período de reciclagem, após sua atuação nas semifinais do Campeonato Mineiro de 2023, entre Atlético-MG e Athletic-MG.

Já em um clássico entre Cruzeiro e Galo pelo estadual de 2024, Felipe foi muito criticado por Hulk por sua atuação, o chamando de “boçal”. Através da rede social Instagram, ele respondeu comentários que o elogiaram e chegou a dizer que “todo mundo sabe quem são os chorões”.

“Show meu amigo, você resumiu bem. E todo mundo sabe quem são os chorões, quer atenção diferenciada só visitar um psicólogo. Aplicamos a regra pautada no respeito mútuo e ponto final! Ninguém tem tratamento especial, todo mundo gosta de ser tratado igual, doa a quem doer!”.

Já em 2021, Felipe Fernandes foi flagrado pela transmissão do Premiere dizendo frases indevidas para jogadores que atuaram em Vasco x Vila Nova, pela Série B do Brasileirão. "Eles estão acostumados com árbitro de Série B". Em outro momento, quando o lateral Zeca pediu esclarecimento sobre uma marcação, o árbitro ironizou: "Explicação eu dou para minha esposa".

Após a repercussão de suas falas, Felipe foi desconvidado para a Semana Lista Fifa 2022. O evento ocorre todo ano, com os 10 árbitros que fazem parte do quadro da Fifa e potenciais candidatos a uma vaga, que eventualmente podem substituir alguém e fazer parte do quadro. À época, a Comissão de Arbitragem não se manifestou sobre o caso.

Polêmicas dentro e fora de campo

Em 2023, Felipe Fernandes de Lima teve seu nome envolvido em uma polêmica extracampo. Sua ex-esposa, Tassiana Valim, foi flagrada trocando beijos com Sérgio Santos Rodrigues, ex-presidente do Cruzeiro. A situação ganhou repercussão nacional e gerou debates sobre sua imparcialidade.

Diante da repercussão, Felipe publicou um vídeo ao lado das filhas e se posicionou sobre o caso: "Oi, pessoal passando aqui (…) só pra falar pra todo mundo, que está tudo bem, tá tudo tranquilo. A vida é sobre isso, é sobre superação. O mais importante é a gente estar com quem a gente ama, com aquelas pessoas que fazem a nossa vida valer a pena".

Horas depois de ter se pronunciado, tanto Felipe quanto Tassiana, sua esposa, desativaram seus perfis nas redes sociais.