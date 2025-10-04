Menu
BAHIA
BAHIA

Salvador: turista argentino é esfaqueado durante assalto no Morro do Cristo

Caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista

Redação

Por Redação

04/10/2025 - 10:37 h
Crime aconteceu no Morro do Cristo
Um turista argentino foi vítima de golpes de faca, na tarde desta sexta-feira, 3, durante um assalto na região do Morro do Cristo, na Barra, um dos pontos mais movimentados de Salvador. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi surpreendida por dois homens armados.

De acordo a polícia, o crime aconteceu por volta de 17h50. Agentes da 11ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para atender a ocorrência, assim como uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros.

Estado de saúde

O estado de saúde da vítima, que estava acompanhada e foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), não foi divulgado até o momento. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), e a Polícia Militar realiza trabalhos de busca para localizar os suspeitos.

