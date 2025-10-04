Caso ferro-velho: Marcelo Batista é preso novamente

Marcelo Batista é preso pela segunda vez - Foto: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia (PC) informou que prendeu novamente o empresário Marcelo Batista, empresário envolvido no caso do ferro-velho de Pirajá, em Salvador, neste sábado, 4, alvo de mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

A ação foi realizada por equipes da 3ª Delegacia de Homicídios/BTS, da Agência de Inteligência e Coordenação de Operações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Jauá, Camaçari.

Segunda prisão

Marcelo já havia sido preso no dia 26 de agosto por tentativa de homicídio contra três pessoas, duas delas que eram ex-funcionárias de sua empresa, vítimas de disparos de arma de fogo.

Investigado

Ele também é investigado pelo duplo homicídio de Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos, e Matusalém Lima Muniz, de 25, que aconteceu em novembro de 2024, no ferro-velho de sua propriedade em Pirajá, Salvador.

Ele foi solto no dia 11 de setembro. As investigações seguem em curso, sob responsabilidade da 3ª DH/BTS.

Segundo investigações, as vítimas foram torturadas e mortas no galpão do estabelecimento onde o suspeito foi preso. Os corpos ainda não foram encontrados.