Binho Galinha: saiba onde deputado ficará preso

O deputado estadual Binho Galinha (PRD) se entregou à Justiça, nesta sexta-feira, 3, dois dias após ser considerado foragido por não ser encontrado pela polícia no cumprimento da ordem do mandado de prisão, no âmbito da operação Estado Anômico. Escoltado para Salvador, o parlamentar já tem seu destino selado.

Segundo informações da TV Bahia, Binho Galinha ficará custodiado na sala do Estado Maior, dentro do Presídio de Salvador, no Complexo Penitenciário da Mata Escuta. O local apresenta diferenças para uma cela comum.

O deputado Binho Galinha, acusado de liderar uma organização criminosa que lida com jogo do bicho, lavagem de dinheiro, agiotagem e receptação qualificada, se entregou à Justiça na sexta-feira, 3, após dois dias de procura da polícia.

Alvo da operação Estado Anômico, um desdobramento da El Patron, o parlamentar reafirmou, em nota, ser inocente, se colocando à disposição para esclarecer os fatos. A defesa do deputado também pontuou considerar a decisão "nula".

"A decisão que decretou a prisão preventiva é manifestamente nula. Foi proferida por autoridade judicial absolutamente incompetente para julgar o caso. A Lei de Organização Judiciária prevê que para esta matéria somente a 2ª Vara Criminal de Feira de Santana/BA teria competência para o processamento, fato que, inclusive, foi reconhecido pela própria magistrada na audiência de custódia, que pretende superar e revogar a lei, ao fundamento de um ato de designação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia", diz trecho da nota.