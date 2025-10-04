Menu
POLÍTICA

Binho Galinha: saiba onde deputado ficará preso

Parlamentar se entregou à Justiça após dois dias foragido

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

04/10/2025 - 9:28 h | Atualizada em 04/10/2025 - 11:57
Binho Galinha se entregou à Justiça na sexta-feira, 4
Binho Galinha se entregou à Justiça na sexta-feira, 4

O deputado estadual Binho Galinha (PRD) se entregou à Justiça, nesta sexta-feira, 3, dois dias após ser considerado foragido por não ser encontrado pela polícia no cumprimento da ordem do mandado de prisão, no âmbito da operação Estado Anômico. Escoltado para Salvador, o parlamentar já tem seu destino selado.

Quem é Binho Galinha, deputado preso por liderar organização criminosa
Defesa de Binho Galinha se pronuncia após ele se entregar à Justiça
Alba ainda não foi comunicada sobre prisão de Binho Galinha
Deputado Binho Galinha é preso na Bahia

Segundo informações da TV Bahia, Binho Galinha ficará custodiado na sala do Estado Maior, dentro do Presídio de Salvador, no Complexo Penitenciário da Mata Escuta. O local apresenta diferenças para uma cela comum.

Binho Galinha se entrega

O deputado Binho Galinha, acusado de liderar uma organização criminosa que lida com jogo do bicho, lavagem de dinheiro, agiotagem e receptação qualificada, se entregou à Justiça na sexta-feira, 3, após dois dias de procura da polícia.

Alvo da operação Estado Anômico, um desdobramento da El Patron, o parlamentar reafirmou, em nota, ser inocente, se colocando à disposição para esclarecer os fatos. A defesa do deputado também pontuou considerar a decisão "nula".

"A decisão que decretou a prisão preventiva é manifestamente nula. Foi proferida por autoridade judicial absolutamente incompetente para julgar o caso. A Lei de Organização Judiciária prevê que para esta matéria somente a 2ª Vara Criminal de Feira de Santana/BA teria competência para o processamento, fato que, inclusive, foi reconhecido pela própria magistrada na audiência de custódia, que pretende superar e revogar a lei, ao fundamento de um ato de designação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia", diz trecho da nota.

x