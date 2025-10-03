Menu
POLÍTICA
PRISÃO

Quem é Binho Galinha, deputado preso por liderar organização criminosa

Parlamentar se entregou nesta sexta-feira, 3, após dois dias foragido

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

03/10/2025 - 20:00 h
Deputado estadual Binho Galinha (PRD) durante votação na Alba
Deputado estadual Binho Galinha (PRD) durante votação na Alba -

O deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, que leva o nome nas urnas de Binho Galinha (PRD), preso na noite desta sexta-feira, 3, em Feira de Santana, dois dias após sua fuga. Ele é apontado como líder de organização criminosa especializada em agiotagem, lavagem de dinheiro por jogo do bicho.

O político, que se entregou ao Ministério Público da Bahia (MP-BA), é alvo da Polícia Federal (PF) desde dezembro de 2023, quando foi deflagrada a operação “El Patrón”, que culminou na prisão da sua mulher Mayana Cerqueira e do seu filho João Guilherme. Os dois foram presos novamente na última quarta, 1º, durante a operação “Estado Anômico”.

Natural de Milagres, Binho foi eleito deputado estadual em 2022 pelo Patriota, com 49,8 mil votos, dos quais 39,2 mil foram obtidos em Feira de Santana, seu reduto eleitoral.

Com a fusão do partido com o PTB, ele passou a ser abrigado pelo PRD. Ele é deputado de primeiro mandato da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Na casa, ele não assume função em nenhuma comissão, mas integra a vice-liderança do seguinte bloco:

  • MDB;
  • PSB;
  • Patriota;
  • PSC;
  • Avante.

Histórico criminal

De acordo com as investigações, Binho Galinha é apontado como líder de uma organização criminosa com atuação predominante em Feira de Santana e cidades do entorno. O grupo, segundo o MP, adota práticas de milícia e estaria envolvido em crimes como:

  • lavagem de dinheiro;
  • obstrução da Justiça;
  • jogo do bicho;
  • agiotagem;
  • receptação qualificada;
  • comércio ilegal de armas;
  • usurpação de função pública;
  • embaraço a investigações;
  • tráfico de drogas.

