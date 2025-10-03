Alba ainda não foi comunicada sobre prisão de Binho Galinha

Binho Galinha se entregou na noite desta sexta-feira - Foto: AscomALBA/AgênciaALBA

Após a prisão do deputado estadual Binho Galinha (PRD), na noite desta sexta-feira, 3, a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), afirmou que a Casa só tomará providências sobre o futuro do parlamentar após receber comunicação oficial da Justiça, destacando que ainda não foi informada sobre o caso.

“Até a hora em que saí de Salvador, há uma hora e meia, a Assembleia Legislativa não foi comunicada de nada. Tudo o que sabemos é pela imprensa”, declarou Bastos em entrevista ao Portal A TARDE.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ela acrescentou que aguardará a comunicação formal da Justiça antes de qualquer medida: “Preciso receber a informação oficialmente. Até agora, não fomos comunicados de nada. Quando a Justiça nos informar, tomaremos as providências legais cabíveis”.

Ao ser questionada sobre possíveis desdobramentos, a deputada respondeu: “Não tem porque, corre em segredo de justiça.”

Mais cedo, a presidente da Casa também comentou o caso, enquanto o deputado ainda estava foragido da Polícia Federal (PF). A parlamentar afirmou que manterá sua decisão, respeitando o rito legal previsto na Constituição.

Ela reforçou a mesma justificativa: “A Casa ainda não foi comunicada. Não temos nenhuma comunicação oficial, mas manteremos nosso compromisso com o regimento. Não há dúvida de que agiremos conforme estabelece nosso regimento e a Constituição”, afirmou, durante a entrega da Comenda 2 de Julho ao ex-vereador de Salvador, Edvaldo Brito (PSD).

Entenda o caso: prisão de Binho Galinha

Quem é: Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha, deputado estadual da Bahia.

Prisão: Entregou-se nesta sexta-feira, 3, ao Ministério Público da Bahia (MPBA), em Feira de Santana, após estar foragido desde a deflagração da Operação Estado Anômico, no dia 1º de outubro.

Operação: Uma equipe de 20 agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) cumpriu o mandado de prisão preventiva e escoltou o parlamentar até Salvador, onde ficará custodiado.

Acusações: Binho Galinha é apontado como líder de organização criminosa com práticas milicianas, com atuação principalmente na região de Feira de Santana.

Crimes investigados:

Lavagem de dinheiro

Obstrução da Justiça

Jogo do bicho

Agiotagem

Receptação qualificada

Comércio ilegal de armas

Usurpação de função pública

Embaraço a investigações

Tráfico de drogas

Histórico judicial: Responde a duas ações penais, denunciado em fevereiro de 2025 e em dezembro de 2023 pelo MPBA, resultado da Operação El Patrón.