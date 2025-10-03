POLÍTICA
Alba ainda não foi comunicada sobre prisão de Binho Galinha
Preisdente da Casa, Ivana Bastos, diz que decisão sobre o futuro do deputado dependerá de notificação formal da Justiça
Por Flávia Requião
Após a prisão do deputado estadual Binho Galinha (PRD), na noite desta sexta-feira, 3, a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), afirmou que a Casa só tomará providências sobre o futuro do parlamentar após receber comunicação oficial da Justiça, destacando que ainda não foi informada sobre o caso.
“Até a hora em que saí de Salvador, há uma hora e meia, a Assembleia Legislativa não foi comunicada de nada. Tudo o que sabemos é pela imprensa”, declarou Bastos em entrevista ao Portal A TARDE.
Ela acrescentou que aguardará a comunicação formal da Justiça antes de qualquer medida: “Preciso receber a informação oficialmente. Até agora, não fomos comunicados de nada. Quando a Justiça nos informar, tomaremos as providências legais cabíveis”.
Ao ser questionada sobre possíveis desdobramentos, a deputada respondeu: “Não tem porque, corre em segredo de justiça.”
Mais cedo, a presidente da Casa também comentou o caso, enquanto o deputado ainda estava foragido da Polícia Federal (PF). A parlamentar afirmou que manterá sua decisão, respeitando o rito legal previsto na Constituição.
Ela reforçou a mesma justificativa: “A Casa ainda não foi comunicada. Não temos nenhuma comunicação oficial, mas manteremos nosso compromisso com o regimento. Não há dúvida de que agiremos conforme estabelece nosso regimento e a Constituição”, afirmou, durante a entrega da Comenda 2 de Julho ao ex-vereador de Salvador, Edvaldo Brito (PSD).
Entenda o caso: prisão de Binho Galinha
- Quem é: Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha, deputado estadual da Bahia.
- Prisão: Entregou-se nesta sexta-feira, 3, ao Ministério Público da Bahia (MPBA), em Feira de Santana, após estar foragido desde a deflagração da Operação Estado Anômico, no dia 1º de outubro.
- Operação: Uma equipe de 20 agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) cumpriu o mandado de prisão preventiva e escoltou o parlamentar até Salvador, onde ficará custodiado.
- Acusações: Binho Galinha é apontado como líder de organização criminosa com práticas milicianas, com atuação principalmente na região de Feira de Santana.
Crimes investigados:
- Lavagem de dinheiro
- Obstrução da Justiça
- Jogo do bicho
- Agiotagem
- Receptação qualificada
- Comércio ilegal de armas
- Usurpação de função pública
- Embaraço a investigações
Tráfico de drogas
- Histórico judicial: Responde a duas ações penais, denunciado em fevereiro de 2025 e em dezembro de 2023 pelo MPBA, resultado da Operação El Patrón.
- Objetivo das operações: A Operação Estado Anômico visa aprofundar investigações sobre a organização criminosa, identificada como estruturada com divisão de tarefas e participação de policiais militares.
