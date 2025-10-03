Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Alba ainda não foi comunicada sobre prisão de Binho Galinha

Preisdente da Casa, Ivana Bastos, diz que decisão sobre o futuro do deputado dependerá de notificação formal da Justiça

Flávia Requião

Por Flávia Requião

03/10/2025 - 19:01 h
Binho Galinha se entregou na noite desta sexta-feira
Binho Galinha se entregou na noite desta sexta-feira -

Após a prisão do deputado estadual Binho Galinha (PRD), na noite desta sexta-feira, 3, a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), afirmou que a Casa só tomará providências sobre o futuro do parlamentar após receber comunicação oficial da Justiça, destacando que ainda não foi informada sobre o caso.

“Até a hora em que saí de Salvador, há uma hora e meia, a Assembleia Legislativa não foi comunicada de nada. Tudo o que sabemos é pela imprensa”, declarou Bastos em entrevista ao Portal A TARDE.

Ela acrescentou que aguardará a comunicação formal da Justiça antes de qualquer medida: “Preciso receber a informação oficialmente. Até agora, não fomos comunicados de nada. Quando a Justiça nos informar, tomaremos as providências legais cabíveis”.

Ao ser questionada sobre possíveis desdobramentos, a deputada respondeu: “Não tem porque, corre em segredo de justiça.”

Mais cedo, a presidente da Casa também comentou o caso, enquanto o deputado ainda estava foragido da Polícia Federal (PF). A parlamentar afirmou que manterá sua decisão, respeitando o rito legal previsto na Constituição.

Ela reforçou a mesma justificativa: “A Casa ainda não foi comunicada. Não temos nenhuma comunicação oficial, mas manteremos nosso compromisso com o regimento. Não há dúvida de que agiremos conforme estabelece nosso regimento e a Constituição”, afirmou, durante a entrega da Comenda 2 de Julho ao ex-vereador de Salvador, Edvaldo Brito (PSD).

Entenda o caso: prisão de Binho Galinha

  • Quem é: Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha, deputado estadual da Bahia.
  • Prisão: Entregou-se nesta sexta-feira, 3, ao Ministério Público da Bahia (MPBA), em Feira de Santana, após estar foragido desde a deflagração da Operação Estado Anômico, no dia 1º de outubro.
  • Operação: Uma equipe de 20 agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) cumpriu o mandado de prisão preventiva e escoltou o parlamentar até Salvador, onde ficará custodiado.
  • Acusações: Binho Galinha é apontado como líder de organização criminosa com práticas milicianas, com atuação principalmente na região de Feira de Santana.

Crimes investigados:

  • Lavagem de dinheiro
  • Obstrução da Justiça
  • Jogo do bicho
  • Agiotagem
  • Receptação qualificada
  • Comércio ilegal de armas
  • Usurpação de função pública
  • Embaraço a investigações

Tráfico de drogas

  • Histórico judicial: Responde a duas ações penais, denunciado em fevereiro de 2025 e em dezembro de 2023 pelo MPBA, resultado da Operação El Patrón.
  • Objetivo das operações: A Operação Estado Anômico visa aprofundar investigações sobre a organização criminosa, identificada como estruturada com divisão de tarefas e participação de policiais militares.

Ver todas

