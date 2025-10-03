Após pane em avião, Lula vai à igreja com Janja e agradece "proteção"

Lula agradece após pane em avião - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) visitou a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva após apane que marcou seu o voo com destino a Ilha de Marajó (Pará), na quinta-feira, 2. O político viajou para o estado para cumprir agenda.

Nas redes sociais, Lula afirmou que foi até a igreja para "agradecer pela proteção". O presidente disse ainda ter pedido para Nossa Senhora de Nazaré pelo sucesso da COP30, que acontecerá em novembro na capital paraense.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Fui à matriz para agradecer pela proteção. Ao embarcar em um avião da Força Aérea Brasileira rumo à Ilha do Marajó, tivemos um problema no motor. Graças a Deus, ainda estávamos em terra e foi possível trocar de aeronave. Só me restava agradecer por essa proteção divina", escreveu Lula nas redes sociais.

Pane no avião

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista a uma filial da TV Globo, que o motor do avião que seria usado por ele para chegar até a Ilha de Marajó apresentou problemas.

Segundo Lula, o problema foi detectado ainda em terra. Ele e os demais integrantes do voo foram levados para uma outra aeronave.

"Eu fui pegar o avião para a Ilha do Marajó e teve um problema no motor do avião, um avião caro da FAB. Eu só tinha que agradecer a Deus porque deveria ter problema quando eu estivesse no ar e teve quando eu estava em terra. Nós tivemos que descer do avião com medo que ele pegasse fogo", afirmou.