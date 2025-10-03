Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Após pane em avião, Lula vai à igreja com Janja e agradece "proteção"

Aeronave do presidente apresentou problemas

Por Cássio Moreira

03/10/2025 - 17:28 h | Atualizada em 03/10/2025 - 18:25
Lula agradece após pane em avião
O presidente Lula (PT) visitou a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva após apane que marcou seu o voo com destino a Ilha de Marajó (Pará), na quinta-feira, 2. O político viajou para o estado para cumprir agenda.

Nas redes sociais, Lula afirmou que foi até a igreja para "agradecer pela proteção". O presidente disse ainda ter pedido para Nossa Senhora de Nazaré pelo sucesso da COP30, que acontecerá em novembro na capital paraense.

"Fui à matriz para agradecer pela proteção. Ao embarcar em um avião da Força Aérea Brasileira rumo à Ilha do Marajó, tivemos um problema no motor. Graças a Deus, ainda estávamos em terra e foi possível trocar de aeronave. Só me restava agradecer por essa proteção divina", escreveu Lula nas redes sociais.

Pane no avião

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista a uma filial da TV Globo, que o motor do avião que seria usado por ele para chegar até a Ilha de Marajó apresentou problemas.

Segundo Lula, o problema foi detectado ainda em terra. Ele e os demais integrantes do voo foram levados para uma outra aeronave.

"Eu fui pegar o avião para a Ilha do Marajó e teve um problema no motor do avião, um avião caro da FAB. Eu só tinha que agradecer a Deus porque deveria ter problema quando eu estivesse no ar e teve quando eu estava em terra. Nós tivemos que descer do avião com medo que ele pegasse fogo", afirmou.

x