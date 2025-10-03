Celso Sabino 'desafia' União Brasil e reafirma apoio a Lula em Belém

Lula e o ministro do Turismo, Celso Sabino - Foto: Reprodução | TV Brasil

O ministro do Turismo, Celso Sabino, subiu o tom contra o próprio partido, o União Brasil, mesmo após pressão da legenda para ele deixar o governo Lula. Em evento em Belém (PA) ao lado do petista, na quinta-feira, 2, Sabino — que inclusive já entregou sua carta de demissão — afirmou que "nem partido político" vai "afastar do povo".

Ele garantiu ainda a Lula que vai apoiar o presidente onde ele estiver. "Nada, nem partido político, nem um cargo, nem ambição pessoal, vai me afastar desse povo que eu amo e do estado do Pará, presidente", afirmou Sabino durante a cerimônia na capital paraense, na presença de Lula.

Conte comigo onde quer que eu esteja, para lhe apoiar, para segurar na sua mão, porque reconheço seu trabalho e sei de tudo que você fez pelo Brasil e pelo estado do Pará Celso Sabino - Ministro do Turismo

Desembarque do governo

A pressão sobre Sabino teve início após o PP e o União Brasil anunciarem o desembarque do governo Lula — os partidos até oficializaram a formação de uma federação, o União Progressista. O bloco, um dos maiores da Câmara, declarou fazer parte da oposição ao governo Lula, mesmo ainda contando com nomes dentro da gestão federal.

Após a repercussão do caso envolvendo o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, o processo de saída foi acelerado, exatamente para a quinta-feira, 2. E um dos envolvidos na história foi justamente o ministro Celso Sabino.

Após pressão, ele entregou a carta de demissão a Lula, sob risco de ser expulso do partido. Ao entregar a carta, Sabino afirmou que ficaria ainda alguns dias no cargo — até esta semana. Mas a demissão, que depende de assinatura de Lula, ainda não ocorreu.

Na semana passada, Sabino afirmou que permaneceria no cargo até quinta-feira (2), a pedido do presidente Lula, para acompanhá-lo em ao evento de entrega de obras concluídas para a COP 30, que acontece no mês de novembro em Belém, reduto eleitoral.

Porém, nesta sexta-feira (3), Sabino segue com previsão de acompanhar o presidente Lula nas agendas em Belém como ministro do Turismo, segundo a assessoria da pasta.

O ministro já declarou que gostaria de seguir no cargo até a COP 30, em novembro — mas destacou que respeitaria a determinação do União Brasil.