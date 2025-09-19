Menu
POLÍTICA

Sabino comunica a Lula que pretende deixar o governo

Pressão do União Brasil força ministro do Turismo a anunciar saída

Redação

Por Redação

19/09/2025 - 11:12 h
Celso Sabino
Celso Sabino -

Após o prazo do União Brasil apertar, o ministro do Turismo, Celso Sabino (União), conversou por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira, 19, para comunicar que pretende deixar o governo.

O diálogo ocorreu um dia após o presidente da sigla, Antonio Rueda, orientar que os filiados desocupem cargos políticos na gestão Lula em até 24 horas.

Grupo rompe com ACM Neto e prepara debandada do União Brasil
Terreno na 29 de Março será desapropriado para dar lugar a policlínica
PEC da Blindagem ameaça frear combate à corrupção nas emendas

Para Rueda, o governo federal causou sua exposição ao, segundo ele, vazar a informação de que seu nome foi incluído em uma investigação da PF (Polícia Federal) que apura uma infiltração da organização criminosa PCC (Primeiro Comando Capital) nos setores financeiros e de combustíveis no Brasil.

Na conversa, que segundo apuração da CNN durou quase uma hora, ficou combinado que o assunto será discutido, nesta sexta, em uma reunião do presidente com Sabino, no Palácio do Alvorada. Ainda hoje à tarde, Sabino terá um encontro com Rueda e a cúpula do União.

Fontes próximas ao presidente afirmam que Lula busca alternativas para manter Celso Sabino no governo. O presidente teria argumentado que o ministro integra sua cota pessoal de indicados e sugeriu que ele se licenciasse ou mudasse de partido. A proposta de licença foi apresentada ao União Brasil, mas recusada.

Antes da conversa com Lula, Sabino se reuniu com Antonio Rueda e ACM Neto, defendendo que permanecer no cargo seria vantajoso para o partido, citando a COP como exemplo de vitrine política. Mesmo assim, a cúpula do União Brasil manteve posição inflexível.

Tags:

celso sabino Lula União Brasil

x