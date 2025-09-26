Celso Sabino pede demissão do Ministério do Turismo

Celso Sabino deixa o Ministério do Turismo - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou nesta sexta-feira, 26, que deixará a pasta após uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A demissão segue a orientação do União Brasil, sua sigla.

Sabino, que é deputado federal licenciado pelo estado do Pará, estava à frente da organização da COP-30, que acontecerá em novembro, em Belém. Segundo o ministro, o cargo só será entregue na próxima semana, após participar de uma agenda com o presidente voltada para o evento.

"Tive uma conversa hoje com o presidente da República, em virtude da decisão do partido ao qual eu sou filiado tomou, de deixar o governo, e vim hoje aqui cumprir o meu papel, entreguei ao presidente a minha carta e o meu pedido de saída do Ministério do Turismo, cumprindo a decisão do meu partido", afirmou Sabino, que continuou.

"A minha vontade clara é continuar o trabalho que a gente vem fazendo, a gente tem um trabalho de diálogo mantido, e hoje o presidente assinou com essa possibilidade de ampliar esse diálogo junto com o partido União Brasil para gente ver quais serão as cenas dos próximos capítulos", completou em coletiva.

Exigência do União Brasil

O União Brasil, partido de Celso Sabino, já havia feito a exigência de que seus filiados entregassem todos os cargos dentro do governo Lula, em uma tentativa de romper com o Palácio do Planalto e se firmar como oposição no Congresso Nacional.

Apesar de ter três indicações na Esplanada dos Ministérios, apenas Sabino era filiado ao partido. Waldez Góes (Integração) e Frederico Siqueira (Comunicações), são indicações da cota pessoal do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Eleições 2026

O União Brasil tem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como pré-candidato a presidente da República em 2026. Apesar disso, parte da sigla defende a candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que hoje governa São Paulo, com a possibilidade de indicação de um vice.

A ideia é defendida nos bastidores, inclusive por deputados da bancada baiana do União Brasil, segundo apuração recente do Portal A TARDE.

Crise e debandada

A decisão de romper com o governo Lula não foi aceita por unanimidade dentro do partido, que entende que o movimento ocorreu sem uma consulta maior.

Deputados federais do partido, sob condição de anonimato, informaram ao Portal A TARDE, nas últimas semanas, que deixarão o União Brasil por discordância da decisão, que teria sido capitaneada por ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do partido.

Celso Sabino

Deputado federal no segundo mandato, Celso Sabino tem 47 anos. Antes de chegar ao União Brasil, o ainda ministro passou por legendas como PP, PSDB e PSL (que originou o União Brasil).

Sabino assumiu o Ministério do Turismo em 2023, após a saída da então ministra Daniella do Waguinho.

A expectativa é de que o novo ministro do Turismo seja anunciado nos próximos dias pelo presidente Lula. A tendência é de que o posto fique com algum indicado pelo PSD.