Filho de Ratinho vira alternativa para disputar o Planalto em 26
Governador do Paraná pode se tornar aposta do Centrão e direita
Por Cássio Moreira
Governador do Paraná no segundo mandato, Ratinho Júnior (PSD), filho do apresentador de televisão Ratinho, pode se tornar a alternativa do chamado 'Centrão' para as eleições presidenciais de 2026, na ausência de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que deve se manter na disputa em São Paulo.
Segundo informações de Bela Megale, colunista do jornal O Globo, Tarcísio de Freitas já admite nos bastidores que pode apoiar Ratinho, que tem aparecido entre a terceira e quarta colocação em recentes pesquisas de intenção de voto, superando nomes mais conhecidos, como Ronaldo Caiado (União Brasil) e Ciro Gomes (PDT). O governador de São Paulo, no entanto, aguarda o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu mentor político.
Centrão de olho
Informações da Folha de S. Paulo apontam que o 'Centrão', como é conhecido o bloco fisiológico formado por partidos de centro e centro-direita no Congresso Nacional, já considera Ratinho Jr. como uma alternativa para a disputa.
Em conversa com a imprensa, nesta sexta-feira, 26, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, secretário de Governo na gestão Tarcísio, admitiu que a legenda considera lançar o governador paranaense no pleito do próximo ano. Outra opção seria Eduardo Leite, que governa o Rio Grande do Sul.
"O PSD tem o seu rumo. Ou é com o governador Tarcísio, o governador Ratinho Júnior ou o Eduardo Leite. Isso é algo que está pacificado dentro do partido e, portanto, vamos aguardar", afirmou Kassab.
O que dizem aliados?
Nomes ligados ao ex-presidente Bolsonaro afirmam que a preferência no entorno do político é do governador Tarcísio. Em conversa recente com o Portal A TARDE, um ex-integrante do governo confirmou que uma candidatura só deve ser lançada no final deste ano ou no início de 2026.
O objetivo é manter Bolsonaro como nome vivo até os '45 do segundo tempo', para depois alçar Tarcísio como o herdeiro do seu capital político, caso ele tenha disposição de concorrer à presidência.
Perfil de Ratinho Jr.
Governador do Paraná no segundo mandato, Ratinho Júnior é próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem apoiou nas últimas eleições. Antes de assumir o governo do estado, o Carlos Roberto Massa Júnior ocupou outros cargos. Veja a linha do tempo:
- Deputado estadual - 2003/2007
- Deputado federal - 2007/2014
- Deputado estadual - 2017/2019
- Governador do Paraná - 2019 (atualmente)
