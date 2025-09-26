Menu
POLÍTICA
Jerônimo promove troca relâmpago em comando de secretaria

Nomeação foi de Maiana Albuquerque Pitombo foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira, 26

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

26/09/2025 - 10:22 h | Atualizada em 26/09/2025 - 11:04
Governador promoveu mudanças na Secretaria de Meio Ambiente
Governador promoveu mudanças na Secretaria de Meio Ambiente

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) promoverá uma troca relâmpago no comando da Secretaria de Meio Ambiente (Sema). De acordo com o publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), a Superintendente de Inovação e Desenvolvimento Ambiental, Maiana Albuquerque Pitombo, assumirá a titularidade da pasta entre os dias 28 de setembro e 3 de outubro.

A medida foi necessária porque o secretário Eduardo Sodré e a chefe de gabinete, Daniella Fernandes, estarão ausentes dos seus postos durante o período.

Neste meio tempo, Maiana ficará responsável por celebrar convênios, acordos, contratos, ajustes e protocolos, bem como seus respectivos termos aditivos e rescisões, no âmbito da Sema.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Sema explicou que o motivo da ausência de Eduardo Sodré será para cumprir agenda internacional entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro, em Genebra, na Suíça, onde participa da Impact Week 2025.

A missão integra as ações do Governo da Bahia em parceria com a Local Communities Prosperity Alliance Initiative (LCPA) e tem como objetivo fortalecer a articulação institucional, ampliar parcerias estratégicas e prospectar investimentos voltados ao desenvolvimento sustentável, à economia verde e à transição ecológica.

Eduardo Sodré deixou temporariamente o comando da Sema.
Foto: GOVBA / Divulgação

A nota informa também que a chefe de Gabinete Daniella Fernandes está em período de férias.

Mudança recente

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), órgão vinculado à Sema, mudou recentemente a sua direção. Em agosto, a autarquia passou a ser conduzida por Eduardo Topázio, que já trabalhava dentro do órgão como Diretor de Fiscalização Ambiental, em substituição a Maria Amélia de Coni e Moura Mattos Lins.

Eduardo Sodré Jerônimo Rodrigues maiana albuquerque pitombo sema

x