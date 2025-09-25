Menu
POLÍTICA
MANTENDO A BASE

Jerônimo revela estratégia para não perder pepistas da Alba

Governador tem dialogado com partidos da sua base de apoio para chegar a uma solução

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

25/09/2025 - 20:00 h
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante reunião com deputados e secretários
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante reunião com deputados e secretários

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quinta-feira, 25, qual tem sido a estratégia adotada para evitar o que chamou de "perda" dos seis deputados estaduais do PP na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Atualmente, o bloco é composto pelos seguintes parlamentares: Niltinho, Hassan, Eduardo Salles, Felipe Duarte, Antônio Henrique Júnior e Nelson Leal.

Contudo, com a decisão nacional do partido em formar uma federação com o União Brasil — o União Progressista — e apoiar um nome que faça oposição ao presidente Lula (PT), nas eleições de 2026 ao Palácio do Planalto, alguns desses deputados estaduais já admitiram mudar para siglas que fazem parte da base de Jerônimo, mas que não pretendem deixar o grupo que dá suporte à gestão.

Jerônimo chama de "conquista histórica" derrota da PEC da Blindagem
Prefeita de Morro do Chapéu deve migrar para o governo Jerônimo
Precatórios: Jerônimo define data para pagar abono extra de professores

Neste sentido, algumas das principais opções no horizonte são o Avante — comandado na Bahia pelo ex-deputado federal Ronaldo Carletto — e o PSB, cuja líder estadual é a ex-senadora e deputada federal Lídice da Mata. Há também, em meio a este cenário, Podemos e PDT como possibilidades de embarque para esses nomes.

"Os deputados, eu vou fazer uma agenda de conversar com eles, para tratar das emendas, da política, e aí acaba tratando de eleições", afirmou Jerônimo em entrevista à Band Bahia. "Eu vou receber todas as bancadas, foi um acordo feito com a Assembleia e a minha bancada."

A minha conversa é clara, eu não quero perder nenhum deputado e vou trabalhar para isso
Jerônimo Rodrigues - Governador da Bahia

Ainda de acordo com o governador, conversas foram feitas com alguns parlamentares da Casa Legislativa pedindo que estudos fossem feitos para se chegar a um denominador comum sobre onde os seis pepistas poderiam ser alocados futuramente.

"Então, onde vai ser melhor? É PSB, é Podemos, é PDT? Nós estamos começando pra ver onde é que esses encaixes funcionam. Diferente da outra banda que o cacique quer botar onde faz aqui não vai ter isso", afirmou ele, cutucando o ex-prefeito ACM Neto (União). "A gente tem que fazer esses estudos para nem prejudicar os partidos, nem prejudicar os mandatos que estão em vigor", finalizou Jerônimo.

x