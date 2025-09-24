Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Prefeita de Morro do Chapéu deve migrar para o governo Jerônimo

Nomes próximos a Juliana Araújo defendem movimentação política

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

24/09/2025 - 13:11 h
Juliana Araújo durante encontro com Adolpho Loyola
Juliana Araújo durante encontro com Adolpho Loyola -

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) deve ganhar um reforço de peso nos próximos meses. A prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo (PDT), pode acompanhar o PDT, seu partido, e migrar oficialmente para o grupo governista. A informação foi obtida pelo Portal A TARDE, em conversas com membros da sigla trabalhista.

Na última terça-feira, 23, Juliana esteve com o secretário estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola (PT), tratando de investimentos para o município. O registro descontraído do encontro, de caráter institucional, foi publicado nas redes sociais. Um importante quadro do PDT confirmou, no entanto, que o partido tem trabalhado para que a aliança ocorra também no campo político.

"É o que a gente quer. A gente tem conversado com ela, sabemos da relação dela com o ex-prefeito ACM Neto, mas temos conversado", revelou uma fonte pedetista ao Portal A TARDE, sob condição de anonimato.

A mesma pessoa reforçou que o entendimento dentro do PDT é de que Juliana se fortalecerá ainda mais, caso migre para a base. A avaliação é de que o processo também aconteça de forma natural, seguindo os passos do partido, que deixou a oposição este ano, voltando para o grupo liderado pelo PT no estado.

"A gente acha que é o melhor caminho mesmo, vamos conversar para entender", destacou a mesma fonte.

Vitória tranquila em 2024

Juliana Araújo foi reeleita prefeita de Morro do Chapéu nas eleições de 2024. No pleito, a gestora obteve 14.475 votos (70.28%). O segundo colocado na disputa, Cleová Barreto (PSD), teve 5.979 votos.

x