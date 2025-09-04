Morro do Chapéu vive “boom” da vinicultura e atrai novos investimentos

Juliana Araújo comemora bom momento da economia do município. - Foto: Divulgação

O município de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, vive um “boom” da vinicultura e conseguiu atrair novos investimentos. Nesta terça-feira (2), a prefeita Juliana Araújo (PDT)se reuniu com investidores que pretendem lançar na cidade um novo empreendimento imobiliário que ficará na área do Caminho dos Vinhos, projeto da prefeitura em parceria com as vinícolas do município.

O empreendimento será conduzido pela BRL Incorp, que já atua na Chapada Diamantina, no município de Mucugê. O projeto em Morro do Chapéu será realizado em parceria com a vinícola Vaz e prevê a implantação de um bairro planejado, que vai contar com hotel e restaurante, além de diversas comodidades para impulsionar o turismo.

“Morro do Chapéu é a capital do vinho da Chapada Diamantina e tem um potencial enorme para a vitivinicultura. O clima é muito bom, as vinícolas estão sendo reconhecidas e ganhando prêmios, sem contar no turismo ufológico e no ecoturismo, com as nossas cachoeiras, grutas e tantos outros atrativos. Enfim, estamos recebendo novos investimentos e de braços abertos para receber quem quiser investir e gerar emprego em Morro do Chapéu”, ressaltou a prefeita Juliana Araújo.

Sócio da BRL, Rafael Rios destacou a parceria com a prefeitura e com a Vinícola Vaz, ao lembrar da atuação em Mucugê, com a Vila das Uvas. “A gente vai fazer o primeiro bairro planejado aqui de Morro do Chapéu. Em breve, a gente vai dar mais detalhes para o público geral. Estamos nessa fase de licenciamento, e em breve todo mundo vai ficar sabendo das novidades, dos projetos imobiliários, nesse conceito de condomínio vitivinícola, muito associado ao espírito que Morro do Chapéu vem vivendo e vem fomentando nos últimos anos”, afirmou.

Juliana ressaltou a importância do planejamento e da organização que a prefeitura tem realizado para garantir um crescimento ordenado da cidade ao destacar, também, a necessidade de regularização e licenciamento dos empreendimentos. Rafael Rios pontuou que a legalidade é importante também para os investidores, salientou que isso é fundamental para o bom desenvolvimento do mercado imobiliário.

Proprietário da Vinícola Vaz, Jairo Vaz celebrou o início do projeto imobiliário e frisou o sucesso da vitivinicultura em Morro do Chapéu. “Eu só quero reiterar aqui novamente essa parceria com a BRL e com a prefeitura, que tem nos incentivado a cada dia que passa mais e mais para que a gente desenvolva juntos essa história”, afirmou.