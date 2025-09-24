Secretário de Educação demonstra confiança em acordo com professores em Salvador

Thiago Dantas é secretário de Educação de Salvador - Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

O projeto que reajusta o salário dos professores da rede municipal de Salvador será votado nesta quarta-feira, 24, na Câmara Municipal, após reunião decisiva entre vereadores, o secretário de Educação, Thiago Dantas, e representantes da categoria. A expectativa é de que a votação ponha fim ao impasse e descarte a possibilidade de nova paralisação da APLB Sindicato, conforme afirmou o chefe da pasta ao Portal A TARDE.

Em entrevista ao Portal, na manhã desta quarta,Thiago Dantas destacou que o encontro ocorrido nesta terça, 23, a convite do presidente da Casa, Carlos Muniz, foi “muito proveitoso”.

Segundo ele, a reunião abordou pontos centrais do projeto, resultado do acordo firmado para evitar uma possível greve. Entre as propostas estão gratificações percentuais, novos quantitativos no quadro de vagas para promoções, conversão de licença-prêmio e campanha salarial.

“Todos os pontos trazidos e tratados foram discutidos”, afirmou Dantas, acrescentando que “após os esclarecimentos, ontem os líderes dos grupos da Câmara, a maioria, minoria e grupo independente das bancadas, sinalizaram disposição de voltar à medida hoje.”

Para ele, a prioridade agora é garantir a normalidade da rede e assegurar a aprendizagem dos alunos. “A gente retomou as aulas aos sábados, estamos com o calendário de reposição e o foco agora tem que ser, acima de qualquer questão, o aluno e o aprendizado dele, que é obrigação de todos, um compromisso”, ressaltou.

Sem riscos

Questionado sobre a possibilidade de uma nova paralisação dos professores, Dantas descartou a hipótese: “Esperamos que sim [que seja descartada]. Naturalmente a assembleia vai deliberar. O ponto principal era votação do projeto, acho que com as tratativas de ontem e esse encaminhamento por parte da Câmara, creio que esse ponto vai ser superado.”

O texto que será pautado nesta quarta prevê gratificações de Aprimoramento Profissional e Otimização do Tempo, com valores que variam de 2,5% a 25% do vencimento-base dos professores.