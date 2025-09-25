Pablo Roberto destaca avanços e desafios na educação de Feira de Santana

Pablo Roberto, vice-prefeito e secretário municipal de Educação - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Segundo maior município da Bahia, Feira de Santana enfrenta os desafios das grandes cidades na área da educação básica. Vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Pablo Roberto (PSDB) tem investido em um trabalho que visa colher frutos a longo prazo, mas com resultados imediatos. A inserção da tecnologia de ponta nas salas de aula e o trabalho coletivo para garantir a alfabetização dos mais de 56 mil estudantes dentro do período correto são algumas dessas estratégias à frente da pasta.

Pablo Roberto esteve na sede do Grupo A TARDE, nesta quinta-feira, 25, onde foi recebido pelo presidente João de Mello Leitão, pelo diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves, e pelo editor-geral de política, Eduardo Dias. Em entrevista ao Portal A TARDE, o secretário destacou os desafios da gestão, desde a montagem de um calendário que atenda todas as demandas da área, até o olhar diferenciado para os estudantes da zona rural de Feira de Santana.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

João de Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE; Pablo Roberto, vice-prefeito e secretário municipal de Educação de Feira de Santana e Luciano Neves, diretor de Relações Institucionais de A TARDE | Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

"Está sendo um ano muito desafiador para a Secretaria. Encontramos a rede com muitas dificuldades, o ano letivo começou no dia 6 de fevereiro de uma forma que nós não gostaríamos, isso por conta de uma posição do calendário", explicou Pablo Roberto, que colocou como uma das metas para o próximo ano uma rede de ensino com 100% dos professores concursados.

Este ano tem sido importante porque, de fato, conseguimos montar um planejamento estratégico, já com vistas para o ano de 2026, e garantindo as condições para que o ano de 2025 pudesse acontecer, mas montamos todos os processos necessários para que em 2026 a gente possa começar com a rede 100% funcionando Pablo Roberto - vice-prefeito e secretário municipal de Educação de Feira

Pablo Roberto, vice-prefeito e secretário municipal de Educação | Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

"O grande desafio que tivemos foi a falta de professores na rede, encontramos a rede com um déficit de aproximadamente 350 professores. Convocamos do último concurso 333 (professores), mais 70 que chegaram de outros municípios. Estamos na conclusão do processo licitatório para a contratação da empresa que vai realizar o próximo concurso público para 1000 vagas, porque temos hoje os professores efetivos por concurso e os contratados pelo Reda também, e nosso desejo é ter 100% da rede com professores concursados para iniciar as atividades no ano que vem", afirmou o secretário municipal de Educação, que continuou o balanço.

"Um grande marco que eu cito para o segundo semestre foi o lançamento da campanha Feira pela Alfabetização. A gente está acompanhando a nível de Brasil a grande mobilização entre os estados e municípios para que as crianças sejam alfabetizadas até o segundo ano, e Feira tem uma situação que não nos deixa feliz, e então lançamos essa campanha porque todos os municípios que viraram essa página de melhorar o Ideb, os indicadores da educação, só conseguiram mudar a realidade quando envolveram a sociedade como um todo. Reunimos judiciário, Defensoria, empresas, diversos segmentos, onde assumimos esse compromisso", completou.

Chamado para a alfabetização

Pablo Roberto reforçou a necessidade de garantir aos alunos um processo de alfabetização dentro da idade certa. Para isso, uma das apostas é o programa ‘Feira pela Alfabetização’, que mobiliza diversos setores da sociedade feirense.

Nosso grande desafio é alfabetizar no tempo certo e idade correta Pablo Roberto, secretário de Educação de Feira de Santana

"O nosso grande desafio é alfabetizar no tempo certo e idade correta. Precisamos criar uma mobilização para alfabetizar o aluno até o 2º Ano (Segundo Ano). Esse é o nosso foco hoje. Todas as mobilizações que montamos ao longo de 2025, e que terão o impacto na educação, estamos projetando para que este ano tenha uma melhora significativa, mas o nosso grande desafio é para alfabetizar na idade correta", pontuou.

Zona rural

O secretário de Educação de Feira de Santana também destacou o olhar da pasta para os alunos da zona rural. Pablo Roberto frisou que a metodologia de ensino aplicada nas escolas da região é a mesma da sede, mas compreendendo e buscando atender as especificidades dos povos.

Não estamos tratando uma metodologia de ensino para a sede e outra para a zona rural

"Na zona rural nós temos um recorte diferente, talvez um pouco mais de problemas acentuados, mas não estamos tratando uma metodologia de ensino para a sede e outra para a zona rural. A metodologia que está sendo discutida é uma educação para a cidade de Feira de Santana. Claro que na zona rural nós temos algumas especificidades, a educação por campo, comunidades quilombolas, mas a proposta de educação é a proposta de Feira de Santana", explicou o secretário.

"Em Feira nós tempos oito distritos. Tem distrito com uma escola ampla, bela, com estrutura física e professores competentes, mas a família faz a opção de usar o transporte escolar para estudar em uma escola da sede. Nós constituímos um comitê, tem uma equipe técnica que está fazendo todo um levantamento de realidade da estrutura, montando um diagnóstico, para garantir que eles possam estudar no campo, e tentar manter para que ele possa estudar, conviver na zona rural de Feira de Santana", completou Pablo.

Pés no futuro

A cidade de Feira de Santana também iniciou a introdução de equipamentos tecnológicos nas salas de aula, mesclando o método tradicional de ensino com o que há de mais moderno. Entre as propostas, está a aquisição de chromebooks e o uso de ferramentas 3D.

"Estamos fazendo um investimento muito forte nas tecnologias. Na aquisição de chromebooks, na robótica, com um processo em curso para a Inteligência Artificial também, e os equipamentos 3D fazem parte disso. Conectar os alunos ao que há de mais moderno para que a educação possa ampliar. São 100 escolas contempladas com esses equipamentos. Ele pode fazer a aula e levar esse aluno para viajar o mundo, com a metodologia que ele queira aplicar. Estamos criando um departamento muito forte, com vistas de melhorar a qualidade de ensino dos mais de 56 mil alunos que temos na rede municipal", afirmou.

Programa A TARDE Educação

Durante a visita, Pablo Roberto conheceu também o Programa A TARDE Educação, apresentado pela gerente executiva Andrea Silveira. A iniciativa do Grupo A TARDE tem sido fundamental na formação continuada dos professores da rede estadual e municipal da Bahia, impactando diretamente na qualificação dos estudantes a partir do uso do jornal em sala de aula.

Com ações formativas, materiais direcionados e suporte ativo aos facilitadores, o principal objetivo do Programa é aprimorar o uso do jornal e de outros meios de comunicação para expandir as habilidades de leitura e consolidar o letramento, favorecendo a interdisciplinaridade e a transversalidade dos conteúdos. O Programa visa preparar os alunos para os desafios do mundo contemporâneo, alinhado à educação à realidade.

Quem é Pablo Roberto?

Nascido em 1980, Pablo Roberto Gonçalves da Silva é formado em Serviço Social, com especialização em Gestão de Políticas Públicas. Antes de ser vice-prefeito de Feira de Santana, ocupou outros cargos eletivos, como o de vereador na mesma cidade, além do mandato recente como deputado estadual na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Pablo foi eleito vice-prefeito de Feira de Santana em 2024, pela coligação ‘O Amor Sempre Vence’, encabeçada por José Ronaldo (União Brasil), ainda no primeiro turno.