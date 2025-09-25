Prêmio EcoInovar: inscrições terminam neste domingo - Foto: Arte: A TARDE Educação

Faltam quatro dias para o encerramento das inscrições do ‘Prêmio EcoInovar’, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. Os interessados podem inscrever projetos científicos e sustentáveis por meio do site: atardeeducacaopremia.atarde.com.br.

Podem participar da premiação estudantes regularmente matriculados(as) e professores(as) atuantes nas escolas estaduais, localizadas nos municípios de Jequié, Irecê, Maracás, Santaluz, Salvador, Candeias e Ilhéus.

Entre as categorias, o prêmio se divide em:

“Eco-navegando: para um futuro sustentável” - voltada à preservação e o uso sustentável dos ecossistemas marinhos, costeiros e de água doce (rios, lagos, mangues, etc);

“Eco-terra: soluções para a sustentabilidade” - focada na proteção e na gestão sustentável dos ecossistemas terrestres, incluindo florestas, solos, áreas urbanas e rurais.

Em ambas as categorias, os projetos serão avaliados pelos critérios de sustentabilidade, inovação, engajamento comunitário e escolar, além da valorização da cultura local.

Etapas e apoio aos finalistas

Os projetos serão avaliados por uma comissão formada por especialistas e pedagogas do A TARDE Educação. Os três finalistas de cada categoria participarão de um período de tutoria e acompanhamento territorial entre outubro e novembro, recebendo apoio técnico e pedagógico para aprimorar suas propostas.

Cada equipe contará com até R$ 1.000,00 em materiais fornecidos pela organização para viabilizar a etapa prática. Não haverá repasse direto de recursos financeiros às equipes. A aquisição dos materiais será realizada pela organização do prêmio conforme avaliação técnica e necessidade de cada projeto.

Premiação

Os projetos vencedores receberão um apoio financeiro destinado diretamente à compra de materiais, equipamentos ou serviços que contribuam para a execução ou o fortalecimento da iniciativa.

Classificação dos projetos

1º lugar – até R$ 5.000,00 em recursos para o projeto;

2º lugar – até R$ 3.500,00 em recursos para o projeto;

3º lugar – até R$ 2.000,00 em recursos para o projeto.

Mais informações, o regulamento completo e os modelos de autorização estão disponíveis no site: atardeeducacaopremia.atarde.com.br.