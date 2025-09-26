Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Conselho de Ética escolhe relator de processo contra Eduardo Bolsonaro

Ação do PT pode levar a cassação do mandato de deputado federal de Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

26/09/2025 - 14:09 h
Deputado delegado Marcelo Freitas (União-MG)
Deputado delegado Marcelo Freitas (União-MG) -

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados definiu, nesta sexta-feira, 26, quem será o relator do processo que pode levar a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por quebra de decoro parlamentar - ele está autoexilado nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano.

O anúncio foi feito pelo presidente do colegiado, deputado federal Fábio Schiochet (União-SC), com base em uma lista tríplice sorteada na última terça-feira, 23. O escolhido foi Delegado Marcelo Freitas (União-MG).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O processo contra Eduardo Bolsonaro foi instaurado a partir de uma representação da bancada do PT na Casa. O grupo pede que o liberal perca o mandato devido à atuação dele nos Estados Unidos, onde "tem se dedicado de forma reiterada a difamar instituições do Estado brasileiro, com especial virulência contra o Supremo Tribunal Federal e seus ministros".

Leia Também:

Eduardo Bolsonaro: senadores são “serviçais” por barrar PEC
Eduardo Bolsonaro deverá pagar multa a Câmara por faltas injustificadas
Moraes manda intimar Eduardo Bolsonaro por coação e ataque à democracia

Pelas regras do Conselho de Ética, depois de Eduardo apresentar a defesa, Marcelo Freitas terá até dez dias úteis para apresentar o parecer preliminar, que terá de ser votado pelos membros do órgão.

Se o conselho decidir que o processo tem de continuar, começará a fase de produção de provas. Ao todo, um procedimento no Conselho de Ética pode durar até 90 dias úteis.

"Amigo deputado"

O relator é um antigo aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao lado dele, participou das campanhas de 2018 e 2022 à Presidência da República. Com Eduardo, em 2019, gravou um vídeo no qual chama ele de "amigo".

"Meus amigos de Minas Gerais, estamos aqui com o nosso amigo, deputado Eduardo Bolsonaro, apenas para dar tranquilidade aos nossos colegas, nossos amigos do PSL, e dizer que, haja o que acontecer, nós estamos com o governo do presidente Jair Bolsonaro", disse Freitas na ocasião.

Mais recentemente, o parlamentar mineiro fez parte do grupo que criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de impedir Bolsonaro de usar as redes sociais. Freitas afirmou, em julho, que medida beirava o "absurdo" e que o país enfrentava "uma ditadura do Poder Judiciário".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados cassação Conselho de Ética delegado Marcelo Freitas eduardo bolsonaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado delegado Marcelo Freitas (União-MG)
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Deputado delegado Marcelo Freitas (União-MG)
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Deputado delegado Marcelo Freitas (União-MG)
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

Deputado delegado Marcelo Freitas (União-MG)
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

x