Eduardo Bolsonaro: senadores são “serviçais” por barrar PEC
Deputado criticou a rejeição da PEC da Blindagem pela CCJ do Senado, acusando parlamentares de proteger interesses do Judiciário
Por Flávia Requião
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez duras críticas após a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado rejeitar a chamada PEC da Blindagem, proposta que buscava limitar a atuação do Judiciário sobre parlamentares.
Para o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, a medida tinha como objetivo criar “mecanismos de proteção contra um regime de exceção implementado por um Judiciário corrupto e aparelhado”. Em sua declaração no X, o parlamentar afirmou que a “blindagem já existe para os corruptos comparsas e cúmplices dos agentes do regime que estão no Judiciário”.
Eduardo Bolsonaro também disse que, no Brasil, apenas parlamentares que pensam “diferente da extrema-esquerda no poder” são punidos, enquanto o “parlamentar corrupto goza de todas as blindagens”. Para ele, senadores e governadores que rejeitaram a proposta se comportam “|como serviçais complacentes de tiranos”.
O deputado acusou ainda os parlamentares contrários à PEC de estarem “desconectados do povo” e de cederem à “narrativa da Globo”.
A PEC da Blindagem foi derrubada no Senado em meio a um cenário de tensão entre as duas Casas do Congresso e pressões do Judiciário, que considerava o texto um risco ao equilíbrio entre os Poderes.
