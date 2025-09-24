MUDANÇA
Quem são os bolsonaristas que apoiaram veto à PEC da Blindagem na CCJ
Na Câmara, deputados bolsonaristas votaram em peso por aprovação da Proposta
Por Yuri Abreu
Se na Câmara dos Deputados os parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) votaram em peso pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, no Senado a situação foi completamente diferente.
Aprovada na primeira Casa por ampla maioria, em dois turnos, na semana passada, o texto foi encaminhado ao Senado para ser apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
Em sessão nesta quarta-feira, 24, os 26 componentes do colegiado, por unanimidade, decidiram pelo veto do texto, que dificultaria a abertura de processos contra os parlamentares. Na sequência, o presidente Davi Alcolumbre (União-AP) enterrou de vez a Proposta durante pronunciamento em plenário.
Dos membros da CCJ, entre titulares e suplentes, pelo menos dez senadores são declaradamente apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ainda assim, se posicionaram contrários a PEC da Blindagem.
Se a proposta não tivesse sido aprovada na Casa Alta por unanimidade, o Regimento Interno do Senado aponta que um grupo com no mínimo nove senadores poderiam apresentar um recurso para que o texto fosse analisado pelo plenário da Casa. No entanto, todos os componentes do colegiado optaram pelo veto.
Veja quem são os senadores bolsonaristas que votaram pelo veto à PEC da Blindagem no Senado:
- Alan Rick (União-AC)
- Sergio Moro (União-PR)
- Carlos Portinho (PL-RJ)
- Jorge Seif (PL-SC)
- Eduardo Girão (NOVO-CE)
- Magno Malta (PL-ES)
- Rogério Marinho (PL-RN)
- Esperidião Amin (PP-SC)
- Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
- Laércio Oliveira (PP-SE)
