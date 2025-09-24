Menu
HOME > POLÍTICA
MANIFESTAÇÕES

PEC da Blindagem: baianos celebram derrota de texto no Senado

Texto foi enterrado após votação unanime entre os senadores da CCJ, nesta quarta-feira, 24

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

24/09/2025 - 14:39 h
Ato contra PEC da Blindagem em Salvador
Ato contra PEC da Blindagem em Salvador

Após a derrubada da PEC da Blindagem por unanimidade, entre os senadores da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, nesta quarta-feira, 24, políticos baianos usaram as redes sociais para se manifestar, sobre pela decisão tomada pelo Senado.

Um dos que se expressou foi o deputado federal Joseildo Ramos (PT-BA). Em postagem no X, ele apontou a importância dos protestos realizados pelo país, no último domingo, 21, inclusive em Salvador, para incentivar os parlamentares da Casa a enterrarem regimentalmente a PEC.

"VITÓRIA DA DEMOCRACIA ✊ Por unanimidade na CCJ, o Senado enterra de vez a ultrajante PEC da Blindagem. O recado é claro aos que aparentemente se esqueceram: parlamentar não é intocável. O poder vem do povo e ao povo deve servir", escreveu Joseildo.

O senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou que foi "uma grande vitória da democracia" a decisão da Casa em derrubar a PEC da Blindagem. Para ele, os representantes do povo "jamais devem buscar refúgio em prerrogativas que os transformem em uma casta intocável."

Senado rejeita PEC da Blindagem em votação unânime na CCJ
PEC da Blindagem torna Congresso abrigo de criminosos, diz relator
Daniela Mercury celebra conquista após ato contra PEC da Blindagem

O também deputado federal petista, Jorge Solla (PT) disse também que a pressão popular foi importante para barrar, "pelo menos na CCJ do Senado, a PEC da Blindagem". "Falta, agora, enterrar essa aberração no plenário", completou o petista. No entanto, segundo as regras da Casa, caberá apenas ao presidente Davi Alcolumbre (União-AP) comunicar o arquivamento do texto.

