PEC da Blindagem: baianos celebram derrota de texto no Senado

Após a derrubada da PEC da Blindagem por unanimidade, entre os senadores da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, nesta quarta-feira, 24, políticos baianos usaram as redes sociais para se manifestar, sobre pela decisão tomada pelo Senado.

Um dos que se expressou foi o deputado federal Joseildo Ramos (PT-BA). Em postagem no X, ele apontou a importância dos protestos realizados pelo país, no último domingo, 21, inclusive em Salvador, para incentivar os parlamentares da Casa a enterrarem regimentalmente a PEC.

"VITÓRIA DA DEMOCRACIA ✊ Por unanimidade na CCJ, o Senado enterra de vez a ultrajante PEC da Blindagem. O recado é claro aos que aparentemente se esqueceram: parlamentar não é intocável. O poder vem do povo e ao povo deve servir", escreveu Joseildo.

O senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou que foi "uma grande vitória da democracia" a decisão da Casa em derrubar a PEC da Blindagem. Para ele, os representantes do povo "jamais devem buscar refúgio em prerrogativas que os transformem em uma casta intocável."

O também deputado federal petista, Jorge Solla (PT) disse também que a pressão popular foi importante para barrar, "pelo menos na CCJ do Senado, a PEC da Blindagem". "Falta, agora, enterrar essa aberração no plenário", completou o petista. No entanto, segundo as regras da Casa, caberá apenas ao presidente Davi Alcolumbre (União-AP) comunicar o arquivamento do texto.