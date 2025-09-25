Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Bolsonaro rejeita negociação de pena e aposta em anistia total

Ex-presidente, condenado a 27 anos e 3 meses pelo STF, recusa alternativas e aposta no avanço do projeto de anistia no Congresso

Redação

Por Redação

25/09/2025 - 7:16 h
Bolsonaro
Bolsonaro -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou qualquer negociação para reduzir sua condenação e reafirmou a defesa de uma anistia total. A pena atual estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) é de 27 anos e 3 meses de prisão.

Conforme informação de auxiliares que o visitaram recentemente em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar à CNN Prime Time, durante os encontros, autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro rejeitou que articuladores do PL pudessem avançar com o projeto de dosimetria, que substituiria a proposta de anistia total.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Governo acionará judicialmente hotéis que abusam de preços para COP30
Câmara de Salvador discute projeto que proíbe arquitetura hostil em espaços coletivos
Moro será julgado por ex-advogado de Lula no STF; entenda

O relator do projeto de anistia, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), articula reuniões com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para tratar do assunto. A iniciativa acontece em meio ao clima de tensão entre as duas Casas, intensificado pelo insucesso da PEC da Blindagem no Senado.

Bolsonaro será beneficiado com anistia

Na quarta, 25, Paulinho da Força admitiu que Bolsonaro será beneficiado dentro do projeto que prevê a anistia dos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

De acordo com o deputado paulista, não tem como aprovar qualquer matéria sobre o tema sem incluir todos os ligados ao movimento que culminou na invasão aos prédios dos Três Poderes.

“O Bolsonaro vai ser beneficiado por isso, não tem como fazer um projeto que beneficie todo mundo e deixe alguém de fora", explicou o deputado federal à imprensa.

Anistia

A Câmara dos Deputados aprovou, na última semana, a urgência na discussão do projeto que prevê a anistia dos envolvidos no 8 de Janeiro, com base no texto do deputado Marcello Crivella (Republicanos-RJ).

A proposta de Crivella, no entanto, será usada apenas como base um novo projeto, que prevê a redução das penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anistia Bolsonaro pena

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Bolsonaro
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Bolsonaro
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

Bolsonaro
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

x