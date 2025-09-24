Bolsonaro será beneficiado com anistia, admite relator

Bolsonaro pode ser beneficiado em projeto da anistia - Foto: Marcos Correa | PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por orquestrar junto com integrantes das Forças Armadas um plano golpista, será beneficiado dentro do projeto que prevê a anistia dos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A informação foi confirmada pelo relator do texto, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), nesta quarta-feira, 24.

Segundo o deputado paulista, escolhido para a relatoria do projeto, agora conhecido como 'PL da Dosimetria', não tem como aprovar qualquer matéria sobre o tema sem incluir todos os ligados ao movimento que culminou na invasão aos prédios dos Três Poderes.

O Bolsonaro vai ser beneficiado por isso Paulinho da Força sobre anistia a Bolsonaro

“O Bolsonaro vai ser beneficiado por isso, não tem como fazer um projeto que beneficie todo mundo e deixe alguém de fora", explicou o deputado federal à imprensa.

Anistia

A Câmara dos Deputados aprovou, na última semana, a urgência na discussão do projeto que prevê a anistia dos envolvidos no 8 de Janeiro, com base no texto do deputado Marcello Crivella (Republicanos-RJ).

A proposta de Crivella, no entanto, será usada apenas como base um novo projeto, que prevê a redução das penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado.