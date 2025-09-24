Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

'A PEC teve o fim que merece: desaparecer', dispara Lula

Presidente Lula foi questionado sobre o assunto durante entrevista coletiva na sede da ONU, em Nova Iorque (EUA), nesta quarta-feira, 24

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

24/09/2025 - 18:26 h
Presidente Lula (PT) durante discurso na ONU
Presidente Lula (PT) durante discurso na ONU

O presidente Lula (PT) foi questionado pela imprensa, nesta quarta-feira, 24, durante entrevista coletiva na sede da ONU, em Nova Iorque (EUA), sobre o veto unânime dado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, que dificultaria a abertura de processos contra parlamentares.

Após o barramento dos senadores, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), seguiu o Regimento Interno da Casa e enterrou o texto, após a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deliberar pelo barramento da Proposta, durante sessão na tarde de hoje

Havia a expectativa de que o texto, de maneira simbólica, fosse apreciado pelos senadores em plenário, uma vez que o veto ocorreu de forma unânime. No entanto, amparado pelas regras da Casa Alta, Alcolumbre decidiu por arquivar a matéria, que tinha sido aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados.

Leia Também:

Alcolumbre enterra PEC da Blindagem após veto unânime na CCJ
Após CCJ barrar PEC da Blindagem, veja próximos passos
Jerônimo chama de "conquista histórica" derrota da PEC da Blindagem

"Não há o que se esclarecer em relação à tramitação desta proposta. Assim, tendo em vista que a Comissão de Constituição e Justiça, no dia de hoje, de forma unânime, aprovou o parecer da lavra do senador Alessandro Vieira sobre essa proposta de emenda constitucional, concluindo no seu parecer pela sua inconstitucionalidade e injuridicidade e no mérito pela sua rejeição, esta presidência com amparo regimental claríssimo determina o seu arquivamento", disse Alcolumbre, na ocasião.

Já na coletiva nos Estados Unidos, Lula disse que era previsível o fim da PEC da forma como aconteceu. Disse ainda que a matéria passou "um péssimo sinal para a sociedade brasileira".

"Era previsível que isso acontecesse. O que eu acho o equívoco histórico foi colocar aquela PEC em votação. Desnecessária, provocativa e passou um sinal péssimo para a sociedade brasileira. Ora, o único jeito das pessoas serem protegidas é elas não fazerem coisa errada. Você não pode querer uma proteção que a sociedade não tem. Por que você quer essa proteção? Você tá com medo por quê? Então é isso. Acho que aconteceu com essa PEC, com o destino que ela merece. Desaparecer porque foi uma vergonha nacional", disparou o presidente.

