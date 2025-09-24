'A PEC teve o fim que merece: desaparecer', dispara Lula

Presidente Lula (PT) durante discurso na ONU - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Lula (PT) foi questionado pela imprensa, nesta quarta-feira, 24, durante entrevista coletiva na sede da ONU, em Nova Iorque (EUA), sobre o veto unânime dado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, que dificultaria a abertura de processos contra parlamentares.

Após o barramento dos senadores, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), seguiu o Regimento Interno da Casa e enterrou o texto, após a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deliberar pelo barramento da Proposta, durante sessão na tarde de hoje

Havia a expectativa de que o texto, de maneira simbólica, fosse apreciado pelos senadores em plenário, uma vez que o veto ocorreu de forma unânime. No entanto, amparado pelas regras da Casa Alta, Alcolumbre decidiu por arquivar a matéria, que tinha sido aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados.

"Não há o que se esclarecer em relação à tramitação desta proposta. Assim, tendo em vista que a Comissão de Constituição e Justiça, no dia de hoje, de forma unânime, aprovou o parecer da lavra do senador Alessandro Vieira sobre essa proposta de emenda constitucional, concluindo no seu parecer pela sua inconstitucionalidade e injuridicidade e no mérito pela sua rejeição, esta presidência com amparo regimental claríssimo determina o seu arquivamento", disse Alcolumbre, na ocasião.

Já na coletiva nos Estados Unidos, Lula disse que era previsível o fim da PEC da forma como aconteceu. Disse ainda que a matéria passou "um péssimo sinal para a sociedade brasileira".

"Era previsível que isso acontecesse. O que eu acho o equívoco histórico foi colocar aquela PEC em votação. Desnecessária, provocativa e passou um sinal péssimo para a sociedade brasileira. Ora, o único jeito das pessoas serem protegidas é elas não fazerem coisa errada. Você não pode querer uma proteção que a sociedade não tem. Por que você quer essa proteção? Você tá com medo por quê? Então é isso. Acho que aconteceu com essa PEC, com o destino que ela merece. Desaparecer porque foi uma vergonha nacional", disparou o presidente.