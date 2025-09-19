Bolsonaristas rejeitam 'PL da Dosimetria' e cobram anistia total

Líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) - Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A ala mais radical ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o chamado "PL da Dosimetria" proposto pelo relator do texto na Câmara, o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), para reduzir as penas aplicadas ao condenados pelos crimes cometidos no dia 8 de Janeiro de 2023, ao invés de uma anistia ampla, geral e irrestrita, como eles desejam.

Tudo estava acertado, até mesmo com o aval de setores do próprio PL, segundo o blog da jornalista Andreia Sadi, do g1, para que o texto da anistia fosse substituído por redução de penas — a matéria conta com apoio no Senado, além de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

No entanto, na quinta-feira, 18, após a fala de Paulinho da Força em defesa de um "projeto meio-termo" e o encontro com o ex-presidente da República, Michel Temer, além da participação de ministros do Supremo, parte do chamado bolsonarismo raiz subiu o tom.

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), disse que não aceita substituir a anistia por uma redução de pena e mandou um recado direto ao parlamentar relator.

Onde já se viu alguém da direita votar para reduzir pena? Sóstenes Cavalcante - Líder do PL na Câmara dos Deputados

"Quem reduz pena é a esquerda. Não aceitamos. Ele vai sentar conosco semana que vem bancada do PL para falarmos disso. Não entrei em mérito com ele ainda”, afirmou ao blog. "Ou aprova a anistia ou Paulinho pede para sair", disparou.

Também ouvido pelo blog, Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, diz que Paulinho da Força está falando em redução das penas, ao invés da anistia, sem saber se o texto terá votos suficientes na Casa. O dirigente acrescentou que o PL não apoia a matéria. "Bolsonaro sempre falou em anistia para o 8 de janeiro e que é preciso negociar", comentou.