Soteropolitanos poderão usar o VLT a partir de janeiro de 2027

Trem em reparo na CAF - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

Os soteropolitanos poderão começar a utilizar o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) de Salvador a partir de janeiro de 2027. A informação foi apurada pelo Portal A TARDE durante visita exclusiva à sede da CAF Brasil, em Hortolândia (SP), empresa responsável pelos trens do modal.

De acordo com o cronograma obtido com por A TARDE, o primeiro trem do VLT, que chega a Salvador em 5 de dezembro deste ano, passará por testes ao longo de seis meses a partir de janeiro de 2026. Após essa fase, o modal iniciará operações parciais no Trecho 1: Ilha de São João – Calçada, até que a operação comercial plena seja oficializada no início de 2027.

Atualmente, a primeira composição encontra-se em fase de testes na fábrica, etapa obrigatória para todos os trens antes do envio a Salvador. O processo inclui:

Validação dos sistemas de tração e frenagem

Testes de software e ajustes de calibração

Validação da comunicação entre os sistemas

Verificação de segurança e dos sistemas de emergência

Testes de integridade entre subsistemas, como portas, iluminação e outros componentes

Testes de estanqueidade, garantindo vedação e resistência a infiltrações

Em Salvador, os testes dinâmicos do VLT vão seguir protocolos rigorosos para avaliar todos os componentes mecânicos e elétricos, garantindo que os trens estejam em condições seguras de operação, explicou o presidente da CAF Brasil, Renato Meirelles, ao Portal.

“É um procedimento absolutamente padrão, adotado internacionalmente. Segue-se um regramento específico para cada teste, realizado pela CAF com a assistência do Governo da Bahia. A cada etapa concluída, emitimos um ‘ok’ antes de passar para o próximo teste, garantindo que todas as etapas sejam superadas com segurança”, ressaltou Meirelles.

A expectativa é que, até julho de 2028, todas as 40 composições tenham concluído os testes e estejam em operação comercial plena.

Confira o cronograma completo:

Dezembro de 2025: chegada do primeiro trem a Salvador, inauguração do pátio de recepção e via de testes, e chegada do segundo trem com visual padrão (cinza com detalhes em azul e vermelho).

chegada do primeiro trem a Salvador, inauguração do pátio de recepção e via de testes, e chegada do segundo trem com visual padrão (cinza com detalhes em azul e vermelho). Janeiro de 2026: início dos testes do 1º VLT.

início dos testes do 1º VLT. Junho de 2026: primeira composição testada; início dos testes em série com os demais VLTs; população já poderá visualizar o trem em operação de testes.

primeira composição testada; início dos testes em série com os demais VLTs; população já poderá visualizar o trem em operação de testes. Dezembro de 2026: 17 composições em Salvador.

17 composições em Salvador. Janeiro de 2027: início da operação comercial do primeiro trem.

início da operação comercial do primeiro trem. Junho de 2027: 26 composições em Salvador.

26 composições em Salvador. Dezembro de 2027: 35 composições em Salvador.

35 composições em Salvador. Março de 2028: todas as 40 composições entregues.

todas as 40 composições entregues. Julho de 2028: conclusão dos testes da frota completa e expectativa de início da operação comercial plena.

Status atual das composições do VLT de Salvador

Ao todo, o VLT de Salvador contará com 40 trens, cada um formado por sete carros divididos em três seções. O envio da 40ª composição para reparos em São Paulo ocorreu em julho deste ano. Atualmente, cinco das sete seções já estão em fase avançada de manutenção. Veja:

1º trem: 100% concluído

100% concluído 2º trem: 40% concluído

40% concluído 3º trem: 34% concluído

34% concluído 4º trem: 15% concluído

15% concluído 5º trem: 13% concluído

Suspensão da licitação para sistemas do VLT

A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) informou, nesta sexta-feira, 19, que a sessão de abertura da licitação presencial, marcada para 1º de outubro de 2025, foi suspensa até nova deliberação para adequação do edital. O processo envolve a elaboração de projetos, fornecimento, instalação, testes e comissionamento dos sistemas de telecomunicações, sinalização e controle dos trens do VLT de Salvador.

Em nota, a CTB esclareceu que a suspensão não impacta o cronograma de testes dinâmicos dos trens. Segundo o órgão, os sistemas serão implantados e testados em etapa posterior, quando os trens já estiverem em pré-operação, garantindo que a operação parcial e comercial do VLT não seja prejudicada.

Novos trens

O VLT de Salvador contará com trens totalmente renovados, capazes de operar a até 70 km/h. O Portal acompanhou os bastidores dos reparos das composições que integrarão o sistema do modal. Durante a visita na CAF, o presidente da fábrica ressaltou a importância nacional do projeto.

Segundo ele, o VLT da capital baiana representa um marco para a mobilidade urbana no país: “Este é hoje o projeto mais importante, maior e mais relevante em andamento no Brasil em termos de mobilidade urbana. Não há no país, atualmente, uma iniciativa nessas dimensões”, afirmou.



O trem do VLT é do tipo URBOS 100, considerado um dos melhores modelos devido à sua durabilidade, eficiência e conforto. O URBOS 100 foi lançado em 2008 e é fabricado, até hoje, pela CAF. Cada composição é formada por sete vagões, com duas cabines e comportam 400 passageiros.



O modal chegará à Bahia transportados por carretas. A operação de traslado, que deve durar por volta de quatro dias, custará R$ 11 milhões para os cofres públicos.



Comprados do governo de Mato Grosso em 2024 por R$ 793,7 milhões, que serão pagos pela Bahia em quatro parcelas anuais, os trens do VLT chegaram a Cuiabá em 2014 da Espanha e desde então encontram-se sem uso



Após ser adquirido pelo governo Jerônimo Rodrigues (PT), o veículo foi enviado para a unidade da CAF em Hortolândia (SP), onde permanece em processo de revisão e adaptações técnicas.



Obras do VLT

Orçado em R$ 5 bilhões, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador é considerado um marco histórico para a mobilidade da capital e da Região Metropolitana (RMS). Com aproximadamente 40 km de extensão e 42 paradas, as obras, autorizadas em junho de 2024, estão sendo realizadas em três trechos.

O sistema será integrado física e operacionalmente a outros modais da cidade, incluindo o Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), em dois pontos estratégicos: Águas Claras e Bairro da Paz.