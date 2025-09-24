Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESCONFIANÇA

Hugo Motta perde força após veto a PEC da Blindagem no Senado

Presidente da Câmara dos Deputados virou alvo de questionamentos entre parlamentares da esquerda e da direita

Redação

Por Redação

24/09/2025 - 20:01 h
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) -

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), saiu enfraquecido após a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado rejeitar, por unanimidade, nesta quarta-feira (24), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem. A decisão da CCJ enterrou regimentalmente a proposta que ampliava a proteção de parlamentares perante a Justiça e gerou forte desgaste político para o comando da Câmara.

A fragilidade de Motta é sentida até mesmo entre seus aliados mais próximos, de acordo com a Folha. Além disso, o episódio expôs a ruptura entre Câmara e Senado e levantou dúvidas sobre a capacidade de articulação do deputado paraibano, inclusive em torno de outro projeto sensível: o do projeto de lei (PL) da dosimetria, que trata da anistia ou da redução de penas para os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quatro líderes partidários ouvidos pelo jornal afirmaram que a relação com Motta ficou abalada. Eles relataram que a autoridade do presidente da Câmara passou a ser questionada dentro das próprias bancadas, criando um clima de desconfiança generalizada.

Leia Também:

Quem são os bolsonaristas que apoiaram veto à PEC da Blindagem na CCJ
Alcolumbre enterra PEC da Blindagem após veto unânime na CCJ
Jerônimo chama de "conquista histórica" derrota da PEC da Blindagem

Críticas e cobranças

Também nesta quarta-feira, o líder do PP, deputado Doutor Luizinho (RJ) — um dos aliados mais próximos de Motta — abriu uma reunião com o relator do projeto da redução de penas, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), em tom crítico. Ele acusou o Senado e seu presidente, Davi Alcolumbre (União-AP), de “comportamento errático” e cobrou que a Câmara garanta a efetividade de suas decisões.

“Houve quebra de acordo do Senado”, reclamou Luizinho. Ele defendeu que Paulinho alinhe antecipadamente o relatório da anistia ou da redução de penas com os senadores, para evitar novo desgaste.

Paulinho, por sua vez, reconheceu a crise e disse que buscará Motta e Alcolumbre para “refazer a relação” entre as duas Casas. “Tenho hoje uma desconfiança de que nós votamos aqui e o Senado segura. É preciso que Motta assuma esse papel, de conversar com o próprio Davi. Não dá para pacificar o país se a Câmara e o Senado estão em guerra”, afirmou.

Acordo desfeito

Nos bastidores, deputados relataram que Motta assegurou haver um acordo com Alcolumbre para que a PEC fosse levada diretamente ao plenário do Senado e aprovada rapidamente, de modo a não concentrar o desgaste na Câmara. No entanto, após a aprovação da proposta pelos deputados, o parlamentar amapaense encaminhou o texto à CCJ, já sob forte pressão de senadores e da opinião pública.

Até então, Motta e Alcolumbre mantinham uma relação próxima desde o início do ano, quando assumiram os comandos das duas Casas. O episódio, contudo, desgastou o vínculo entre eles — relatos dão conta de que o senador sequer atendeu às ligações do deputado nesta semana.

Aliados do presidente do Senado, no entanto, negam a existência de um acordo formal e dizem que, mesmo que houvesse, a dimensão das manifestações populares e a pressão da sociedade civil inviabilizaram a sustentação política da PEC.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados hugo motta pec da blindagem Senado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x