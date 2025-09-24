Moro será julgado por ex-advogado de Lula no STF; entenda

O julgamento na Primeira Turma do STF terá início no dia 3 de outubro - Foto: Pedro França | Agência Senado

O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), hoje senador pelo estado do Paraná, enfrentará novamente Cristiano Zanin, ex-advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e agora ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Desta vez, caberá ao magistrado da Corte julgar o parlamentar por calúnia contra Gilmar Mendes, também do STF.

O julgamento na Primeira Turma do STF terá início no dia 3 de outubro, terminando no dia 10 do mesmo mês. Moro será julgado após um vídeo divulgado em abril de 2023 mostrar o senador fazendo acusações contra Gilmar Mendes. No registro, o político sugeriu que o ministro vendia habeas corpus.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A defesa de Moro chegou a argumentar contra a denúncia, afirmando que a fala, que ocorreu em uma festa de caráter junino, foi uma "brincadeira".

“Expressão infeliz reconhecida por mim e por ele. Em um ambiente jocoso, em um ambiente de festa junina, em data incerta, meu cliente fez uma brincadeira falando sobre a eventual compra da liberdade dele, caso ele fosse preso naquela circunstância", afirmou o advogado Luiz Felipe Cunha.

Zanin e Lula

Ministro da Primeira Turma do STF, Zanin foi o responsável pela defesa do presidente Lula no âmbito dos processos da Lava-Jato, que teve Sergio Moro como juiz.

Em junho de 2023, Lula indicou o advogado para o Supremo Tribunal Federal. Na época, o petista afirmou que sua decisão não tinha ligação com a atuação de Zanin na sua defesa.

"Eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país", defendeu Lula.

Ministros da Primeira Turma do STF:

Cármen Lúcia

Cristiano Zanin

Luiz Fux

Flávio Dino

Alexandre de Moraes