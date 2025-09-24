POLÍTICA
Moro será julgado por ex-advogado de Lula no STF; entenda
Ex-juiz responde por calúnia contra ministro da Corte
Por Cássio Moreira
O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), hoje senador pelo estado do Paraná, enfrentará novamente Cristiano Zanin, ex-advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e agora ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Desta vez, caberá ao magistrado da Corte julgar o parlamentar por calúnia contra Gilmar Mendes, também do STF.
O julgamento na Primeira Turma do STF terá início no dia 3 de outubro, terminando no dia 10 do mesmo mês. Moro será julgado após um vídeo divulgado em abril de 2023 mostrar o senador fazendo acusações contra Gilmar Mendes. No registro, o político sugeriu que o ministro vendia habeas corpus.
Leia Também:
A defesa de Moro chegou a argumentar contra a denúncia, afirmando que a fala, que ocorreu em uma festa de caráter junino, foi uma "brincadeira".
“Expressão infeliz reconhecida por mim e por ele. Em um ambiente jocoso, em um ambiente de festa junina, em data incerta, meu cliente fez uma brincadeira falando sobre a eventual compra da liberdade dele, caso ele fosse preso naquela circunstância", afirmou o advogado Luiz Felipe Cunha.
Zanin e Lula
Ministro da Primeira Turma do STF, Zanin foi o responsável pela defesa do presidente Lula no âmbito dos processos da Lava-Jato, que teve Sergio Moro como juiz.
Em junho de 2023, Lula indicou o advogado para o Supremo Tribunal Federal. Na época, o petista afirmou que sua decisão não tinha ligação com a atuação de Zanin na sua defesa.
"Eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país", defendeu Lula.
Ministros da Primeira Turma do STF:
Cármen Lúcia
Cristiano Zanin
Luiz Fux
Flávio Dino
Alexandre de Moraes
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes