HOME > ELEIÇÕES
RUMOS

Kassab lista três nomes que o PSD deve apoiar à Presidência

De acordo com presidente do PSD, "plano A" seria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

26/09/2025 - 14:54 h
Presidente do PSD, Gilberto Kassab
Presidente do PSD, Gilberto Kassab -

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta sexta-feira, 26, que a legenda tem três nomes na mira para declarar apoio às eleições à Presidência da República, em 2026. A declaração foi dada durante participação em um encontro promovido por uma ONG, em São Paulo.

O "plano A" entre esses três nomes seria o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos). No entanto, caso o titular do Palácio dos Bandeirantes decline pela disputa ao pleito, Kassab pontuou que os governadores do Paraná (Ratinho Jr) e do Rio Grande do Sul (Eduardo Leite), ambos do PSD, poderiam ser um dos escolhidos.

O PSD tem o seu rumo. Ou é com o governador Tarcísio, o governador Ratinho Júnior ou o Eduardo Leite
Gilberto Kassab - Presidente do PSD

"Isso é algo que está pacificado dentro do partido e, portanto, vamos aguardar [a decisão do Tarcísio]", afirmou Gilberto Kassab.

O republicano, no entanto, já afirmou que será candidato à reeleição em São Paulo, após revelar desânimo com uma possível candidatura ao Planalto, ampliada após os ataques sofridos pelo deputado federal autoexilado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Quanto a isso, Kassab minimizou a situação e disse que é preciso esperar as reflexões de Tarcísio para definir quem seria o candidato da centro-direita para as eleições do próximo ano.

“Ele tem dito isso, que não vai sair presidente. E, da nossa parte, tem o nosso respeito, qualquer que seja sua decisão. Estaremos juntos seja na candidatura a governador, seja de presidente da República. Ele tem que fazer suas análises para saber quais são os rumos melhores para sua carreira e para o estado de São Paulo”, disse.

“Entendo que o Tarcísio tem grandes chances de unir todos no 1° turno. E caso ele não seja candidato – é uma decisão dele – nós poderemos estar todos juntos no 1° turno, mas poderemos também estar todos juntos no 2° turno”, completou Gilberto Kassab.

Eduardo Leite eleições 2026 Gilberto Kassab presidência da república PSD Ratinho Júnior Tarcísio de Freitas

