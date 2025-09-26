Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Carla Zambelli prepara anúncio de sucessor para 2026

Deputada licenciada deve revelar escolha nas redes sociais, em meio à desistência da mãe, Rita Zambelli

Redação

Por Redação

26/09/2025 - 7:09 h
Zambelli
Zambelli -

O sucessor político de Carla Zambelli (PL-SP) para as eleições de 2026 deve ser anunciado pela própria deputada licenciada em suas redes sociais. A divulgação ocorre em meio ao recente desbloqueio de seus perfis, que atualmente estão sob a gestão de sua mãe, Rita Zambelli, e de seu filho, João Zambelli, de 17 anos.

Conforme apuração da CNN, Rita Zambelli, que era cotada como possível sucessora, desistiu de disputar uma vaga no próximo pleito. A parlamentar licenciada já teria escolhido outro nome para apresentar como seu candidato ou candidata, mantendo em sigilo se será alguém com ou sem o sobrenome Zambelli.

Fontes apontam que o sucessor de Carla pode ser um parente direto, com a possibilidade de seu atual cônjuge não sendo descartada. A definição ocorre após a deputada ter sido informada de que não poderá concorrer nas eleições de 2026.

Além disso, ainda existe uma projeção futura envolvendo o seu filho João. A expectativa é que ele dispute uma vaga como vereador na cidade de São Paulo nas eleições de 2028, quando já terá idade suficiente para concorrer ao cargo.

O gabinete da parlamentar deve retomar suas atividades em outubro, com os assessores voltando ao trabalho. Zambelli foi uma das deputadas mais votadas nas eleições de 2022, repetindo o bom desempenho obtido em 2018.

Condenação

Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Dias após a condenação, ela deixou o país e informou que estava na Itália.

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, expediu um mandado de prisão para a deputada, e ela foi então presa na Itália no fim de julho.

Agora, a Justiça italiana analisa um pedido de extradição de Zambelli para o Brasil.

