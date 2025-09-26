Projeto da Anistia segue sem data para votação na Câmara

Plenário da Câmara dos Deputados - Foto: Câmara dos Deputados

Apesar do esforço do deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do Projeto da Anistia, em acelerar a votação, ainda não há data para que entre na pauta do plenário da Câmara.

O parlamentar realizou, nesta semana, um périplo no Congresso Nacional. Ao ouvir bancadas da direita à esquerda, ele tenta afinar um texto que garanta a maioria na Câmara e tenha condições de tramitar no Senado.

Conforme apuração da CNN, na próxima terça-feira, 30, Paulinho terá um encontro com as bancadas do PSD e PCdoB. A expectativa era apresentar um relatório ainda na segunda, 29, de forma a viabilizar uma votação na quarta-feira, 1º.

A pauta depende de decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que ainda não deu sinal positivo para a votação.

Anistia

A Câmara dos Deputados aprovou, na última semana, a urgência na discussão do projeto que prevê a anistia dos envolvidos no 8 de Janeiro, com base no texto do deputado Marcello Crivella (Republicanos-RJ).

A proposta de Crivella, no entanto, será usada apenas como base um novo projeto, que prevê a redução das penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado.