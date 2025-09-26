Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Projeto da Anistia segue sem data para votação na Câmara

Relator Paulinho da Força intensifica articulações, mas não conseguiu ainda garantir avanço no plenário

Flávia Requião

Por Flávia Requião

26/09/2025 - 6:38 h | Atualizada em 26/09/2025 - 9:28
Plenário da Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos Deputados -

Apesar do esforço do deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do Projeto da Anistia, em acelerar a votação, ainda não há data para que entre na pauta do plenário da Câmara.

O parlamentar realizou, nesta semana, um périplo no Congresso Nacional. Ao ouvir bancadas da direita à esquerda, ele tenta afinar um texto que garanta a maioria na Câmara e tenha condições de tramitar no Senado.

Conforme apuração da CNN, na próxima terça-feira, 30, Paulinho terá um encontro com as bancadas do PSD e PCdoB. A expectativa era apresentar um relatório ainda na segunda, 29, de forma a viabilizar uma votação na quarta-feira, 1º.

A pauta depende de decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que ainda não deu sinal positivo para a votação.

Anistia

A Câmara dos Deputados aprovou, na última semana, a urgência na discussão do projeto que prevê a anistia dos envolvidos no 8 de Janeiro, com base no texto do deputado Marcello Crivella (Republicanos-RJ).

A proposta de Crivella, no entanto, será usada apenas como base um novo projeto, que prevê a redução das penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado.

