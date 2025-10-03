Menu
SUSTO

Lula vive pânico em avião da FAB e revela detalhes: “Medo que pegasse fogo”

Presidente enfrentou pane em motor antes de decolar em Belém

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

03/10/2025 - 9:34 h | Atualizada em 03/10/2025 - 11:34
Presidente Lula participa de agenda no Pará
Presidente Lula participa de agenda no Pará

O presidente Lula (PT) passou por um susto, na quinta-feira, 2, em voo da Força Aérea Brasileira (FAB) que sairia da cidade de Belém (PA) em direção a Ilha de Marajó, no mesmo estado.

"Eu fui pegar o avião para a Ilha do Marajó e teve um problema no motor do avião, um avião caro da FAB", iniciou o presidente em entrevista à TV Liberal, afiliada da Globo no Pará, nesta sexta-feira, 3.

Eu só tinha que agradecer a Deus porque deveria ter problema quando eu estivesse no ar e teve quando eu estava em terra. Nós tivemos que descer do avião com medo que ele pegasse fogo
Luiz Inácio Lula da Silva - Presidente do Brasil

Ontem, o mandatário cumpriu agenda na capital paraense, onde participou de entrega de obras relacionadas à realização da COP30, que ocorre entre os dias 10 e 21 de novembro. Hoje, ele segue visitando obras na capital paraense antes de embarcar para São Paulo, na parte da tarde.

Tensão no México

Em outubro de 2024, o avião do governo brasileiro que transportaria o presidente Lula (PT) do México ao Brasil pousou no aeroporto da Cidade do México após apresentar um problema logo depois da decolagem.

O problema forçou a aeronave a ficar dando voltas no em torno do aeroporto por 4 horas para poder aterrissar com o tanque de combustível mais leve. Dezesseis pessoas estavam a bordo do avião, o VC-1.

Em nota à época, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o avião "realizou o pouso em segurança no Aeroporto da Cidade do México às 22h16 (horário de Brasilia)".

