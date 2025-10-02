Com as bênçãos de Lula, isenção do Imposto de Renda vira realidade

Lula consegue emplacar imposto de renda - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu a maior façanha do seu mandato: aprovou a a ampliação da isenção do Imposto de Renda (o texto precisa passar pelo Senado). Mais que uma conquista pessoal do governo, é um sinal claro de que o Palácio do Planalto, ao contrário do que se dizia, permanece atento às manifestações populares e verdadeiras demandas do país.

Goste ou não do governo que aí está, é importante ser honesto e tirar o chapéu para o que foi aprovado. A atualização da tabela de isenção do imposto de renda era uma das maiores reivindicações do povo nos últimos anos. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), hoje condenado, chegou a prometer as mudanças, mas o assunto nem sequer foi discutido na sua gestão.

Tudo sobre Artigos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Fernando Haddad, tantas vezes criticado por sua atuação como ministro da Fazenda, a exemplo da polêmica "taxa das blusinhas", foi o maestro regente da orquestra e ousou tirar a ideia do papel. Desde então, a dupla petista coordenou uma força-tarefa.

A missão era uma: aprovar o imposto. Para isso, Lula mobilizou seus ministros; alguns vestiram a camisa como poucas vezes foi visto nos últimos governos. Nesse aspecto, além de Haddad, se destaca Geraldo Alckmin, Simone Tebet, Renan Filho, Rui Costa e Gleisi Hoffmann. A última, por sinal, fez campanha intensa para emplacar a pauta e constranger os deputados que ainda pensavam em votar contra a pauta de apelo nacional.

Cercado de ministros fiéis e mobilizados, Lula passou longe de repetir os placares das votações anteriores, obtendo a unanimidade entre os 493 deputados presentes na sessão. Para quem, em outros momentos, provou o gosto amargo da derrota na guerra fria travada com a Câmara dos Deputados, a aprovação de lavada mostrou que o jogo virou, mais uma vez, para o lado do petista.

Na prática, a Câmara entendeu o recado e soube estudar o cenário político. Lula não está fragilizado, como parecia estar, e é franco favorito nas eleições do ano que vem. Complicar a aprovação de uma pauta tão importante para o povo brasileiro em um momento de maré alta para Lula, não seria um movimento inteligente.

Não dá para dizer o que já muda com a aprovação, que ainda passará de maneira simbólica pelo Senado. Quem recebe até R$ 5 mil não precisará mais declarar imposto de renda. É o justo, chegou de maneira tardia, mas chegou.

O Brasil respira um pouco de justiça social, expressão que parece soar imoral em um país tão desigual. Nos versos imortalizados de Jorge Ben, "agora ninguém chora mais".