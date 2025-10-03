Jerônimo autoriza atuação de policiais da reserva nas ruas por 6 anos

Polícia Militar da Bahia - Foto: Joá Souza | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) autorizou nesta sexta-feira, 3, a ampliação do tempo de atuação dos policiais e bombeiros militares da reserva remunerada nas ruas da Bahia.

O aval do petista foi dado quase um mês depois da aprovação da lei na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) e faz parte de um pacote de propostas do próprio Executivo para valorização da segurança pública.

A proposição autoriza aos profissionais de segurança a serem convocados para trabalhar nas ruas por um período de três anos, isto é, 36 meses, e pode ser prorrogado por mais três anos.

Ao todo, com a nova medida, os militares da reserva poderão atuar em campo durante seis anos. Antes, o limite era de dois anos, com a possibilidade de extensão por mais dois, totalizando quatro anos.

O governo justifica a medida como forma de aproveitar a experiência de profissionais que já prestaram serviços à sociedade. Em mensagem encaminhada à Alba, Jerônimo disse:

A proposta reflete uma política de valorização profissional para aqueles que demonstram disposição e condições para contribuir com a gestão institucional, reforçando o compromisso do Estado com a Segurança Pública Jerônimo Rodrigues - Governador da Bahia

Em plenário, a matéria contou com a relatoria do deputado Robinson Almeida (PT), presidente da Comissão Constituição e Justiça (CCJ), e foi aprovada pela maioria dos deputados estaduais.

Valorização da PM-BA

O governador Jerônimo Rodrigues vem fazendo uma série de medidas para valorizar o trabalho dos agentes da Segurança Pública. Nesta semana, o chefe do Palácio de Ondina sancionou a reestruturação dos comandos regionais da PM e criou novos cargos.

Agora, a Bahia tem três novos comandos regionais, em Jequié, Irecê e Alagoinhas, e mais 19 Companhias Independentes pelo estado. Além disso, 304 policiais militares foram promovidos com as alterações.

Novos cargos

Com o aval do petista, a Bahia passa a ter, a partir de agora, novos cargos e batalhões como:

Delegado-geral adjunto na Civil;

Cinco novas diretorias regionais;

Delegacias de Polícia Territorial;

Delegacia de Polícia Especializada;

25 novos batalhões da PM, como Companhias Independentes e Comandos Regionais;

Novas Diretorias

A lei sancionada por Jerônimo (PT) autoriza a ampliação da atuação da Polícia Militar no interior da Bahia, as novidades serão destinadas para os seguintes municípios: