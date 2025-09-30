Investimento na segurança: Alba aprova reestruturação de cargos

Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, governador Jerônimo Rodrigues e comandante-geral da PM-BA, Antônio Carlos Silva Magalhães - Foto: Thuane Maria/GOVBA

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, nesta quarta-feira, 30, o Projeto de Lei do Poder Executivo (PL 25.968/2025) que altera a estrutura de cargos em comissão da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

De acordo com o texto — cuja relatoria na Casa foi da deputada estadual Fabíola Mansur (PSB), serão criados 13 cargos em comissão da estrutura da pasta.

Ainda conforme a matéria, o acréscimo nas despesas será de R$ 720.094,00, no exercício de 2025, e de R$ 1.246.447,00, nos exercícios de 2026 e 2017, cada.

Ao todo, foram criados os seguintes cargos:

Um de Diretor, símbolo DAS-2B;

Dois de Coordenador I, símbolo DAS-2C;

Um cargo de Coordenador de Controle Interno II, símbolo DAS-2D;

Dois cargos de Coordenador de Controle Interno III, símbolo DAS-3;

Dois cargos de Coordenador II, símbolo DAS-3;

Um cargo de Assessor Técnico, símbolo DAS-3;

Quatro cargos de Coordenador III, símbolo DAI-4.

Alba: salário dos servidores sobe 4,5%; valores serão pagos em 2 etapas

Os servidores da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) terão os salários reajustados de forma escalonada a partir de novembro deste ano. O aumento nos vencimentos mensais seguirá os seguintes cronogramas:

4,5% em novembro;

4,5% em maio de 2026.

A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 29, pela presidente Ivana Bastos (PSD) durante reunião com representantes do Sindicato dos Servidores da ALBA (Sindsalba).

Após o encontro, a chefe do Legislativo ressalta a importância de manter a valorização do servidor dentro da casa.

“Esse é um compromisso com o servidor, que eu acredito muito. Tenho dito a todos eles que o papel de cada um aqui na ALBA é fundamental para que essa Casa gire. A ALBA sozinha não vai a lugar nenhum. O servidor público aqui, os deputados, todos nós juntos, vamos conseguir construir uma ALBA mais forte”, disse Ivana.