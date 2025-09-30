VEJA MUDANÇAS
Investimento na segurança: Alba aprova reestruturação de cargos
Projeto enviado pelo Executivo foi aprovado nesta quarta-feira, 30
Por Yuri Abreu
A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, nesta quarta-feira, 30, o Projeto de Lei do Poder Executivo (PL 25.968/2025) que altera a estrutura de cargos em comissão da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).
De acordo com o texto — cuja relatoria na Casa foi da deputada estadual Fabíola Mansur (PSB), serão criados 13 cargos em comissão da estrutura da pasta.
Leia Também:
Ainda conforme a matéria, o acréscimo nas despesas será de R$ 720.094,00, no exercício de 2025, e de R$ 1.246.447,00, nos exercícios de 2026 e 2017, cada.
Ao todo, foram criados os seguintes cargos:
- Um de Diretor, símbolo DAS-2B;
- Dois de Coordenador I, símbolo DAS-2C;
- Um cargo de Coordenador de Controle Interno II, símbolo DAS-2D;
- Dois cargos de Coordenador de Controle Interno III, símbolo DAS-3;
- Dois cargos de Coordenador II, símbolo DAS-3;
- Um cargo de Assessor Técnico, símbolo DAS-3;
- Quatro cargos de Coordenador III, símbolo DAI-4.
Alba: salário dos servidores sobe 4,5%; valores serão pagos em 2 etapas
Os servidores da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) terão os salários reajustados de forma escalonada a partir de novembro deste ano. O aumento nos vencimentos mensais seguirá os seguintes cronogramas:
- 4,5% em novembro;
- 4,5% em maio de 2026.
A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 29, pela presidente Ivana Bastos (PSD) durante reunião com representantes do Sindicato dos Servidores da ALBA (Sindsalba).
Após o encontro, a chefe do Legislativo ressalta a importância de manter a valorização do servidor dentro da casa.
“Esse é um compromisso com o servidor, que eu acredito muito. Tenho dito a todos eles que o papel de cada um aqui na ALBA é fundamental para que essa Casa gire. A ALBA sozinha não vai a lugar nenhum. O servidor público aqui, os deputados, todos nós juntos, vamos conseguir construir uma ALBA mais forte”, disse Ivana.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes