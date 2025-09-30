Menu
POLÍTICA
VEJA MUDANÇAS

Investimento na segurança: Alba aprova reestruturação de cargos

Projeto enviado pelo Executivo foi aprovado nesta quarta-feira, 30

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

30/09/2025 - 17:56 h | Atualizada em 30/09/2025 - 18:14
Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, governador Jerônimo Rodrigues e comandante-geral da PM-BA, Antônio Carlos Silva Magalhães
Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, governador Jerônimo Rodrigues e comandante-geral da PM-BA, Antônio Carlos Silva Magalhães

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, nesta quarta-feira, 30, o Projeto de Lei do Poder Executivo (PL 25.968/2025) que altera a estrutura de cargos em comissão da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

De acordo com o texto — cuja relatoria na Casa foi da deputada estadual Fabíola Mansur (PSB), serão criados 13 cargos em comissão da estrutura da pasta.

Edvaldo Brito receberá Título de Cidadão Benemérito na ALBA
ALBA: salário dos servidores sobe 4,5%; valores serão pagos em 2 etapas
Jerônimo revela estratégia para não perder pepistas da Alba

Ainda conforme a matéria, o acréscimo nas despesas será de R$ 720.094,00, no exercício de 2025, e de R$ 1.246.447,00, nos exercícios de 2026 e 2017, cada.

Ao todo, foram criados os seguintes cargos:

  • Um de Diretor, símbolo DAS-2B;
  • Dois de Coordenador I, símbolo DAS-2C;
  • Um cargo de Coordenador de Controle Interno II, símbolo DAS-2D;
  • Dois cargos de Coordenador de Controle Interno III, símbolo DAS-3;
  • Dois cargos de Coordenador II, símbolo DAS-3;
  • Um cargo de Assessor Técnico, símbolo DAS-3;
  • Quatro cargos de Coordenador III, símbolo DAI-4.

Alba: salário dos servidores sobe 4,5%; valores serão pagos em 2 etapas

Os servidores da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) terão os salários reajustados de forma escalonada a partir de novembro deste ano. O aumento nos vencimentos mensais seguirá os seguintes cronogramas:

  • 4,5% em novembro;
  • 4,5% em maio de 2026.

A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 29, pela presidente Ivana Bastos (PSD) durante reunião com representantes do Sindicato dos Servidores da ALBA (Sindsalba).

Após o encontro, a chefe do Legislativo ressalta a importância de manter a valorização do servidor dentro da casa.

“Esse é um compromisso com o servidor, que eu acredito muito. Tenho dito a todos eles que o papel de cada um aqui na ALBA é fundamental para que essa Casa gire. A ALBA sozinha não vai a lugar nenhum. O servidor público aqui, os deputados, todos nós juntos, vamos conseguir construir uma ALBA mais forte”, disse Ivana.

Alba segurança pública SSP-BA

x