Edvaldo Brito receberá Título de Cidadão Benemérito na ALBA

Edvaldo Brito ganha dupla comemoração - Foto: Divulgação

O professor e tributarista Edvaldo Brito terá um dia repleto de homenagens no seu aniversário, 3 de outubro. A celebração começará às 8h com uma Missa de Ação de Graças, na Paróquia São Brás, na Federação, organizada por amigos. Logo após, às 10h, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), Edvaldo será agraciado com o Título de Cidadão Benemérito da Liberdade e da Justiça Social João Mangabeira. Na mesma Sessão Especial de Outorga, ele e seu filho, o deputado Federal Antônio Brito, receberão a Comenda 2 de Julho. As honrarias são de proposição dos deputados Euclides Fernandes, Marquinho Viana e Patrick Lopes, com convite da presidente da ALBA, deputada Ivana Bastos.

Negócios

O Summit de Negócios Made in Bahia 2025 traz uma discussão essencial para o momento: “A economia do Brasil: perspectivas, competitividade e desafios frente à geopolítica mundial”, com o renomado economista-chefe da XP, Caio Megale. O painel fará uma ponte entre o macro (Brasil e mundo) e o local (Bahia), debatendo como fatores externos impactam o ambiente de negócios no estado. Com sua segunda edição agendada para os dias 5 e 6 de novembro, no Centro de Convenções Salvador, o evento consolida-se como o principal encontro de negócios do estado.

O economista Caio Megale participa do Summit de Negócios Made in Bahia | Foto: Divulgação

Encontro

O congresso Wiim – Women's Innovation in Menopause 2025 consolidou-se como um encontro mundial de alto nível científico para especialistas em menopausa, sendo notavelmente disruptivo ao apresentar e debater situações especiais, novos protocolos e a aplicação de drogas que ainda não chegaram ao Brasil. Médicos baianos marcaram presença no evento em busca dessa atualização, destacando-se Teila Bendocchi Alves, que se mantém a par do que há de mais moderno na área para o benefício de suas pacientes.

Teila Bendocchi Alves participa de um dos eventos mais importantes sobre a saúde da mulher | Foto: Divulgação

Tradição

Na última sexta-feira, Andrea Maron e sua mãe, Mailô Veloso, receberam um grupo seleto de amigas para celebrar São Cosme e Damião com um delicioso caruru, seguindo a tradição do traje branco. O encontro foi marcado por pura alegria, conversas animadas, risadas contagiantes, boa música e dança. Com tanta energia positiva e um astral elevado, a celebração foi um sucesso, garantindo seu lugar no calendário social como o “melhor caruru do mundo”, tendo a última sexta-feira de setembro como sua data oficial.

Andrea Maron recebe amigas para saudar Cosme e Damião | Foto: Divulgação

Franco-brasileira

A talentosa artista visual soteropolitana Luciana Figueiredo assina quatro obras na exposição Breathing Stardust do célebre fotógrafo francês Sébastien Micke, que será inaugurada hoje no Royal Monceau – Raffles Paris, no contexto da Paris Fashion Week da capital francesa. Trata-se de uma mostra inédita de 48 fotos de estrelas, em um dos eventos mais importantes do atual outono europeu. Depois da Cidade Luz, a expo viajará para grandes capitais artísticas do mundo, como São Paulo, Nova York, Londres, Milão e Tóquio. A parceria concretiza mais uma vez uma linda amizade de mais de 20 anos entre os dois grandes artistas contemporâneos.

Sébas e Lu: vernissagem hoje em Paris | Foto: Divulgação

Tradição

Na última sexta-feira, a Alameda das Espatódeas foi tomada por um grande movimento ao meio-dia. O motivo foi o tradicional caruru de São Cosme e Damião, realizado na loja Essence in Home. A anfitriã, Conceição Valente, manteve viva a celebração que já é marca registrada do local. Arquitetos, decoradores, amigos e familiares compareceram em peso ao evento. Além da religiosidade, o encontro também celebrou laços e histórias compartilhadas. O aroma do caruru e a decoração acolhedora marcaram a tarde festiva. Conversas animadas se estenderam por horas, embaladas pela alegria da tradição. Mais do que um almoço, foi um reencontro com as raízes e afetos de sempre.

Isabel Almeida e Conceição Valente celebram o tradicional caruru de Cosme e Damião na Essence in Home | Foto: Divulgação

Inspiração

A designer de interiores Deny Amparo está na Itália e compartilhou impressões da viagem, que une lazer e inspiração para novos projetos. Em Roma, Florença e Veneza, ela destacou como a arquitetura atravessa séculos sem perder sua essência e segue influenciando o design contemporâneo. “O que me inspira nesses lugares não é apenas a estética, mas a forma como a arquitetura conversa com a vida e gera pertencimento”, disse. Para Deny, materiais como o travertino romano e o mármore de carrara são símbolos de memória, beleza e resistência, qualidades que ela leva para seus ambientes, criados para emocionar e conectar pessoas.

Deny Amparo se inspira na Itália para novos projetos | Foto: Divulgação

Fórum

Nos dias 26 e 27 de novembro, Salvador será palco de importantes debates sobre sua maior festa. O VII Fórum reunirá agentes do Carnaval para discutir caminhos e inovações. A proposta é fomentar o diálogo entre cultura, turismo, economia e sustentabilidade. O Seminário do Samba será um dos destaques, em homenagem aos 110 anos do ritmo. Empresas e fornecedores também marcarão presença na Feira de Negócios do evento. Com painéis e atividades, o encontro visa fortalecer a cadeia produtiva da folia, onde produtores, foliões e especialistas trocarão experiências e ideias para 2026.

Festival

O Festival de Verão Salvador, um dos mais importantes e longevos eventos musicais do país, abriu na última sexta-feira a venda de ingressos para o público. A 25ª edição está marcada para os dias 24 e 25 de janeiro de 2026 e acontecerá em um novo local: a Arena FV, no Wet Eventos. A mudança visa oferecer uma experiência mais confortável e integrada, com infraestrutura aprimorada para o público, artistas e marcas patrocinadoras.

Websérie

A atriz e diretora Luisa Proserpio assina a criação da websérie Lendas de Itapuã, em parceria com os cineastas Lara Beck e Gabriel Teixeira, que estreia em outubro celebrando os dez anos do restaurante Casa DiVina. Além das lendas, a série traz depoimentos de figuras importantes da comunidade, como o jornalista Nelson Cadena, a mãe de santo Lilian Stender, o pescador Ari Pescador, o flautista Wakay Pontes, a ganhadeira Verônica Mucúna, entre outros. A obra será distribuída gratuitamente pelas redes sociais e WhatsApp, conectando a comunidade às suas próprias memórias.

Aniversários

Hoje (30): Wanda Engel, Leonardo Paupério, Ildázio Tavares Jr., Jamile Vieira, Vaneska Rocha

Amanhã (1): Nathalie Jasmin Tawil, Alice Jasmin Cabús Tawil Baaklini, Antônio Branco, Sérgio Alcuri Campos