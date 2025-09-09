Menu
POLÍTICA
SEGURANÇA PÚBLICA

ALBA aprova lei que permite policiais da reserva nas ruas por 6 anos

Projeto também abrange bombeiros militares

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

09/09/2025 - 20:39 h
Farda da Polícia Militar da Bahia
Farda da Polícia Militar da Bahia -

A Assembleia Legslativa da Bahia (ALBA) aprovou nesta terça-feira, 9, o projeto de lei que permite que policiais e bombeiros militares da reserva remunerada possam atuar por mais tempo. A mudança faz parte de um pacote de propostas do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a segurança pública.

A proposição autoriza aos profissionais de segurança a serem convocados para trabalhar nas ruas da Bahia por um período de três anos, isto é 36 meses, que pode ser prorrogado por mais três anos.

Ao todo, com a nova medida, os militares da reserva poderão atuar em campo durante seis anos. Antes, o limite era de dois anos, com a possibilidade de extensão por mais dois.



PM é condenado a 5 anos de prisão por cobrar propinas para liberar paredão
Polícia detém suspeito de provocar incêndio durante julgamento de Bolsonaro
Jerônimo cria novos batalhões e cargos nas polícias da Bahia
Promoção de PMs e reajuste para 53 categorias: Jerônimo sanciona pacote

O governo justifica a medida como forma de aproveitar a experiência de profissionais que já prestaram serviços à sociedade. Em mensagem encaminhada à ALBA, Jerônimo disse:

“A proposta reflete uma política de valorização profissional para aqueles que demonstram disposição e condições para contribuir com a gestão institucional, reforçando o compromisso do Estado com a Segurança Pública”

Em plenário, a matéria contou com a relatoria do deputado Robinson Almeida (PT), presidente da Comissão Constituição e Justiça (CCJ), e foi aprovada pela maioria dos deputados estaduais.

Valorização da PM-BA

O governador Jerônimo Rodrigues vem fazendo uma série de medidas para valorizar o trabalho dos agentes da Segurança Pública. Nesta semana, o chefe do Palácio de Ondina sancionou a reestruturação dos comandos regionais da PM e criou novos cargos.

Agora, a Bahia tem três novos comandos regionais, em Jequié, Irecê e Alagoinhas, e mais 19 Companhias Independentes pelo estado. Além disso, 304 policiais militares foram promovidos com as alterações.

Novos cargos

Com o aval do petista, a Bahia passa a ter, a partir de agora, novos cargos e batalhões como:

  • Delegado-geral adjunto na Civil;
  • Cinco novas diretorias regionais;
  • Delegacias de Polícia Territorial;
  • Delegacia de Polícia Especializada;
  • 25 novos batalhões da PM, como Companhias Independentes e Comandos Regionais;

Novas Diretorias

A lei sancionada por Jerônimo (PT) autoriza a ampliação da atuação da Polícia Militar no interior da Bahia, as novidades serão destinadas para os seguintes municípios:

  • Porto Seguro;
  • Feira de Santana;
  • Juazeiro.

x