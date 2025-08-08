Deputado defende Embasa e acusa ACM Neto de "discurso oportunista"

Deputado estadual Robinson Almeida (PT) - Foto: Divulgação | Alba

A interrupção temporária no fornecimento de água em Salvador e na Região Metropolitana da capital (RMS) gerou um novo embate político entre o deputado estadual (PT), Robinson Almeida (PT), e o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil).

Em nota enviada à imprensa, o parlamentar defendeu a Embasa após a crítica feita pelo ex-prefeito sobre a empresa. Para Robinson, as críticas são "levianas e oportunistas" e fazem parte de uma estratégia para justificar a privatização da Embasa.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A Embasa nunca investiu tanto em saneamento como agora. Está alinhada ao novo marco legal do setor e projeta aplicar R$ 20 bilhões até 2033 para ampliar o acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário em toda a Bahia. É um trabalho sério, técnico e comprometido com a saúde pública”, afirmou Robinson.

O deputado destacou que o serviço de manutenção, que envolveu 500 trabalhadores, foi amplamente divulgado à população e é essencial para garantir a segurança e a estabilidade do sistema de abastecimento.

"Silêncio é a regra" para problemas em Salvador, diz Robinson

O deputado petista questionou a coerência do ex-prefeito, que, segundo ele, atua como "comentarista político" nas redes sociais, mas não se manifesta sobre problemas de responsabilidade municipal em Salvador.

Robinson Almeida citou a paralisação de mais de 60 dias nas aulas da rede municipal e a falta de manutenção das vias, com "buracos espalhados pela cidade", como exemplos do silêncio de Neto.

"Quando o problema é na prefeitura de Salvador, o silêncio é a regra", enfatizou o deputado.

Ele concluiu que a tentativa de desgastar a imagem da Embasa faz parte de um movimento para privatizar a companhia, o que, em sua visão, prejudicaria a população mais vulnerável, já que a empresa atende regiões que não geram retorno financeiro, mas que precisam de saneamento para viver com dignidade.