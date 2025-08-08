Menu
POLÍTICA

Deputado defende Embasa e acusa ACM Neto de "discurso oportunista"

Para o parlamentar, as críticas são "levianas"

Por Redação

08/08/2025 - 19:37 h
Deputado estadual Robinson Almeida (PT)
Deputado estadual Robinson Almeida (PT) -

A interrupção temporária no fornecimento de água em Salvador e na Região Metropolitana da capital (RMS) gerou um novo embate político entre o deputado estadual (PT), Robinson Almeida (PT), e o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil).

Em nota enviada à imprensa, o parlamentar defendeu a Embasa após a crítica feita pelo ex-prefeito sobre a empresa. Para Robinson, as críticas são "levianas e oportunistas" e fazem parte de uma estratégia para justificar a privatização da Embasa.

“A Embasa nunca investiu tanto em saneamento como agora. Está alinhada ao novo marco legal do setor e projeta aplicar R$ 20 bilhões até 2033 para ampliar o acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário em toda a Bahia. É um trabalho sério, técnico e comprometido com a saúde pública”, afirmou Robinson.

O deputado destacou que o serviço de manutenção, que envolveu 500 trabalhadores, foi amplamente divulgado à população e é essencial para garantir a segurança e a estabilidade do sistema de abastecimento.

"Silêncio é a regra" para problemas em Salvador, diz Robinson

O deputado petista questionou a coerência do ex-prefeito, que, segundo ele, atua como "comentarista político" nas redes sociais, mas não se manifesta sobre problemas de responsabilidade municipal em Salvador.

Robinson Almeida citou a paralisação de mais de 60 dias nas aulas da rede municipal e a falta de manutenção das vias, com "buracos espalhados pela cidade", como exemplos do silêncio de Neto.

"Quando o problema é na prefeitura de Salvador, o silêncio é a regra", enfatizou o deputado.

Ele concluiu que a tentativa de desgastar a imagem da Embasa faz parte de um movimento para privatizar a companhia, o que, em sua visão, prejudicaria a população mais vulnerável, já que a empresa atende regiões que não geram retorno financeiro, mas que precisam de saneamento para viver com dignidade.

