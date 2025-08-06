Após mais de um dia sem água, Embasa conclui reparo em Salvador e RMS

Manutenção contou com 50 frentes de serviço - Foto: Marcos Santos / USP Imagens

A Embasa concluiu na manhã desta quarta-feira, 6, a operação de manutenção e melhorias no sistema de abastecimento que afetou Salvador e mais 12 cidades baianas. Segundo a empresa, o fornecimento já começou a ser restabelecido nos municípios, mas será gradual e, em alguns imóveis, pode ser normalizado em até 48h após o início da retomada.

De acordo com a Embasa, o retorno da água sempre ocorre aos poucos, pois é preciso captar água na barragem, enviar para a estação de tratamento e para os reservatórios de distribuição (Cabula, Campinas de Brotas, Dunas e Águas Claras, entre outros).

Das 50 frentes de serviço, 48 foram concluídas durante a noite, 5, como previsto. Duas frentes de trabalho de alta complexidade foram finalizadas no final da manhã de hoje, 6, possibilitando a retomada de operação de todo o sistema.

“A retomada do fornecimento é um processo técnico e gradual, que precisa ocorrer de forma controlada até que as pressões se estabilizem nas redes, evitando vazamentos e outras intercorrências. Diferente da energia elétrica, a água precisa percorrer quilômetros de tubulações até chegar aos imóveis. Só Salvador tem mais de 5 mil quilômetros de rede distribuidora de água”, explica Joana Rolemberg, diretora de Operações da Embasa na RMS.

Manutenção contou com 50 frentes de serviço | Foto: Divulgação

As áreas mais próximas dos reservatórios e em regiões mais baixas são normalmente as primeiras a ter o serviço restabelecido. Já imóveis em áreas elevadas ou localizados nas pontas de rede podem levar mais tempo para voltar a receber água com regularidade.

“O sistema precisa de pressão para levar a água até os pontos mais altos e distantes. É por isso que o retorno acontece em etapas”, detalha Joana. “Monitoramos tudo em tempo real para garantir a segurança do processo”, completa. Durante o período de retomada, a Embasa seguirá disponibilizando abastecimento alternativo por carro-pipa, com prioridade para hospitais e demais unidades de saúde.

