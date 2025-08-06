Menu
SALVADOR

Após mais de um dia sem água, Embasa conclui reparo em Salvador e RMS

Retorno acontece de forma gradual ao longo das próximas 48 horas em Salvador e mais 12 cidades baianas

Por Redação

06/08/2025 - 12:16 h | Atualizada em 06/08/2025 - 13:32
Manutenção contou com 50 frentes de serviço
Manutenção contou com 50 frentes de serviço

A Embasa concluiu na manhã desta quarta-feira, 6, a operação de manutenção e melhorias no sistema de abastecimento que afetou Salvador e mais 12 cidades baianas. Segundo a empresa, o fornecimento já começou a ser restabelecido nos municípios, mas será gradual e, em alguns imóveis, pode ser normalizado em até 48h após o início da retomada.

Leia Também:

Passagem a R$ 6,02? Decisão da prefeitura pode frear aumento dos ônibus
Festival distribui 10 mil acarajés em homenagem às mulheres negras
Câmara recebe coletivo contra abuso de crianças

De acordo com a Embasa, o retorno da água sempre ocorre aos poucos, pois é preciso captar água na barragem, enviar para a estação de tratamento e para os reservatórios de distribuição (Cabula, Campinas de Brotas, Dunas e Águas Claras, entre outros).

Das 50 frentes de serviço, 48 foram concluídas durante a noite, 5, como previsto. Duas frentes de trabalho de alta complexidade foram finalizadas no final da manhã de hoje, 6, possibilitando a retomada de operação de todo o sistema.

“A retomada do fornecimento é um processo técnico e gradual, que precisa ocorrer de forma controlada até que as pressões se estabilizem nas redes, evitando vazamentos e outras intercorrências. Diferente da energia elétrica, a água precisa percorrer quilômetros de tubulações até chegar aos imóveis. Só Salvador tem mais de 5 mil quilômetros de rede distribuidora de água”, explica Joana Rolemberg, diretora de Operações da Embasa na RMS.

Manutenção contou com 50 frentes de serviço
Manutenção contou com 50 frentes de serviço | Foto: Divulgação

As áreas mais próximas dos reservatórios e em regiões mais baixas são normalmente as primeiras a ter o serviço restabelecido. Já imóveis em áreas elevadas ou localizados nas pontas de rede podem levar mais tempo para voltar a receber água com regularidade.

“O sistema precisa de pressão para levar a água até os pontos mais altos e distantes. É por isso que o retorno acontece em etapas”, detalha Joana. “Monitoramos tudo em tempo real para garantir a segurança do processo”, completa. Durante o período de retomada, a Embasa seguirá disponibilizando abastecimento alternativo por carro-pipa, com prioridade para hospitais e demais unidades de saúde.

Veja áreas afetadas

  • Salvador;
  • Lauro de Freitas;
  • Simões Filho;
  • Candeias;
  • São Francisco do Conde;
  • Madre de Deus;
  • parte de São Sebastião do Passé (Maracangalha);
  • Santo Amaro;
  • Saubara;
  • Terra Nova;
  • Coração de Maria;
  • Conceição do Jacuípe.

