Festival distribui 10 mil acarajés em homenagem às mulheres negras

Baiana prepara acarajé completo para cliente - Foto: Andrezza Moura

Cultura popular, samba de roda e o famoso bolinho de feijão vão marcar o 7º Festival do Acarajé, que homenageia o Dia das Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas. O evento, que acontece neste domingo, 10, à partir das 14h, vai distribuir gratuitamente 10 mil acarajés, no Memorial das Baianas, na Praça da Cruz Caída, Centro Histórico de Salvador.

Organizado pela Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivos e Similares (ABAM), a 7ª edição do festival celebra o ofício das baianas de acarajé, destacadas pela associação como as primeiras empreendedoras do Brasil.

Confira a programação:

14h – Abertura do 7° Festival de Acarajé;

14hmin – Distribuição gratuita de 10 mil acarajés pelas baianas associadas da ABAM;

14h – Apresentação Grupo de Samba de Roda

16h – Apresentação Grupo de Cultura Popular

18h – Encerramento do evento

A ABAM e o Memorial das Baianas funcionam como um só corpo, movimentando as ações que têm como foco a preservação do Ofício das Baianas e a manutenção da história, memória e acervos das primeiras empreendedoras do Brasil; as Baianas de Acarajé, mulheres negras, aguerridas e focadas em preservar os saberes e fazeres das nossas ancestrais.

Os interessados em fazer parte desta corrente do bem poderão fazer uma doação espontânea através da Chave Pix 719990-3488 ou transferência bancaria: Caixa Econômica Federal – Agência: 4802 | OP: 003 | C/C: 00056-1 | CNPJ: 02.561.067/0001-20.